Le groupe chinois Huawei fait partie des pionniers en matière de smartphones pliants en ayant proposé dès 2019 un modèle Mate X capable de rivaliser avec le Galaxy Z Fold de Samsung et son format se repliant comme un livre.

Les sanctions US ont cassé le destin international de Huawei dans les smartphones pliants mais la firme a continué de proposer de nouvelles générations de son smartphone pliant en les limitant au marché chinois.

Huawei fait du Flip

En 2021, la marque a dévoilé un modèle P50 Pocket également avec écran pliable mais cette fois au format clapet avec de jolies finitions mixant mode et technologies, et pouvant attirer un public plus féminin.

Huawei P50 Pocket

Le fabricant compte renouveler l'expérience avec un smartphone Huawei Pocket 2 qu'il présentera le 22 février prochain. Toujours au format clapet, il conservera un style et une ambition très proches du modèle original.

On retrouvera notamment les deux blocs circulaires à l'avant, l'un pour un petit externe externe et l'autre pour les capteurs photo. Le teaser suggère que le nouveau modèle conservera ces mêmes attributs.

Configuration haut de gamme

Selon le leaker chinois Digital Chat Station, le Huawei Pocket 2 embarquerait un processeur Kirin 9000S, le même que celui de la série Mate 60 et qui a fait tant de bruit fin 2023 du fait de sa gravure en 7 nm chez le fondeur SMIC.

La puce a révélé implicitement que l'industrie chinoise des semi-conducteurs est parvenue jusqu'à ce noeud de gravure malgré les restrictions commerciales américaines et l'embargo sur les équipements de lithographie avancés.

Le nouveau smartphone pliant devrait donc se positionner sur le segment haut de gamme, avec un tarif relativement élevé et toujours un bloc photo de trois capteurs. Cette configuration risque toutefois de l'empêcher de sortir des limites de la Chine, aucun smartphone sous Kirin 9000S n'ayant été jusqu'à présent été lancé à l'international.