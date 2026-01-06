Les soldes d'hiver sont déjà là ! Du 5 janvier au 2 février, Huawei lance une campagne de promotions massives sur l'ensemble de son catalogue. Entre remises immédiates et cadeaux offerts (montres, écouteurs, accessoires), c'est le moment idéal pour s'équiper.
Smartphones : la puissance de la photographie
Huawei met à l'honneur son dernier fleuron, le Pura 80 Ultra. Si le prix reste conséquent, il est possible d'obtenir un pack complet ultra-avantageux grâce aux bonus offerts.
➡️ Cadeaux : une montre HUAWEI WATCH GT 5 (46mm ou 41mm au choix) + coque + Huawei Care+ (classe B).
Tablettes : productivité et créativité
La gamme MatePad profite de réductions allant jusqu'à 150 €.
- MatePad 11.5"S Édition PaperMatte (8+256 Go) à 249,99 € (-150 €)
- MatePad 11.5 (8+256 Go) à 299,99 € (-50 €) + FreeBuds SE 2 offerts.
- MatePad 11.5 (8+128 Go) à 269,99 € (-30 €) + FreeBuds SE 2 offerts.
Montres connectées : le style et la santé
C’est le rayon le plus généreux de ces soldes. Que vous cherchiez une montre sport ou élégante, les réductions sont très intéressantes.
Gamme WATCH 5 & GT 5 (haut de gamme)
- HUAWEI WATCH 5 42mm (Beige) à 349,99 € au lieu de 549,99 € (-200 €) + 2ème bracelet offert.
- WATCH GT 5 Pro 46mm à 249,99 € au lieu de 379,99 € (-130 €) + FreeBuds SE 2 + 2ème bracelet offerts.
- WATCH GT 5 46mm (Bleu) à 169,99 € au lieu de 279,99 € (-110 €) + FreeBuds SE 2 + 2ème bracelet offerts.
Gamme WATCH GT 6 (dernière génération)
- WATCH GT 6 Pro 46mm à 349,99 € au lieu de 379,99 € + FreeBuds 6i + 2ème bracelet offerts.
- WATCH GT 6 46mm à 229,99 € au lieu de 249,99 € + 2ème bracelet offert.
Gamme FIT (légèreté et sport)
- WATCH Fit 4 Pro à 189,99 € au lieu de 279,99 € (-90 €) + FreeBuds SE 2 + 2ème bracelet offerts.
- WATCH Fit 4 à 129,99 € au lieu de 169,99 € (-40 €) + 2ème bracelet offert.
> Attention : les stocks sont limités et les offres se terminent le 2 février 2026.
Retrouvez toutes les offres des Soldes d'Hiver sur le site officiel Huawei.