Les soldes d'hiver sont déjà là ! Du 5 janvier au 2 février, Huawei lance une campagne de promotions massives sur l'ensemble de son catalogue. Entre remises immédiates et cadeaux offerts (montres, écouteurs, accessoires), c'est le moment idéal pour s'équiper.

Soldes d'Hiver Huawei 2026

Smartphones : la puissance de la photographie

Huawei met à l'honneur son dernier fleuron, le Pura 80 Ultra. Si le prix reste conséquent, il est possible d'obtenir un pack complet ultra-avantageux grâce aux bonus offerts.

➡️ Cadeaux : une montre HUAWEI WATCH GT 5 (46mm ou 41mm au choix) + coque + Huawei Care+ (classe B).

Huawei Pura 80 Ultra

Tablettes : productivité et créativité

La gamme MatePad profite de réductions allant jusqu'à 150 €.

HUAWEI MatePad 11.5%22S E?dition PaperMatte

Montres connectées : le style et la santé

C’est le rayon le plus généreux de ces soldes. Que vous cherchiez une montre sport ou élégante, les réductions sont très intéressantes.

Gamme WATCH 5 & GT 5 (haut de gamme)

huawei-watch-gt5-pro

Gamme WATCH GT 6 (dernière génération)

HUAWEI Watch GT6

Gamme FIT (légèreté et sport)

HUAWEI Watch Fit 4 Pro

> Attention : les stocks sont limités et les offres se terminent le 2 février 2026.

Retrouvez toutes les offres des Soldes d'Hiver sur le site officiel Huawei.