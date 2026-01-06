Les soldes d'hiver sont déjà là ! Du 5 janvier au 2 février, Huawei lance une campagne de promotions massives sur l'ensemble de son catalogue. Entre remises immédiates et cadeaux offerts (montres, écouteurs, accessoires), c'est le moment idéal pour s'équiper.

Smartphones : la puissance de la photographie

Huawei met à l'honneur son dernier fleuron, le Pura 80 Ultra. Si le prix reste conséquent, il est possible d'obtenir un pack complet ultra-avantageux grâce aux bonus offerts.

➡️ Cadeaux : une montre HUAWEI WATCH GT 5 (46mm ou 41mm au choix) + coque + Huawei Care+ (classe B).

Tablettes : productivité et créativité

La gamme MatePad profite de réductions allant jusqu'à 150 €.

Montres connectées : le style et la santé

C’est le rayon le plus généreux de ces soldes. Que vous cherchiez une montre sport ou élégante, les réductions sont très intéressantes.

Gamme WATCH 5 & GT 5 (haut de gamme)

Gamme WATCH GT 6 (dernière génération)

Gamme FIT (légèreté et sport)

> Attention : les stocks sont limités et les offres se terminent le 2 février 2026.

Retrouvez toutes les offres des Soldes d'Hiver sur le site officiel Huawei.