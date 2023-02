Jusqu'au 14 février, Huawei nous propose des offres intéressantes sur de multiples produits. Nous allons vous présenter ces promotions en commençant par la tablette hybride Huawei MateBook E. Ce terminal est équipé d'un processeur Intel Core i5 1130G7 et 16 Go de RAM. Cette puissante configuration contient un SSD de 512 Go afin d'aller toujours plus vite dans votre navigation. Sa dalle OLED de 12,6" 2,5K vous assure une image propre et fluide. Le tout est vendu avec un clavier AZERTY sous Windows 11 Home Mode S.

Cette tablette hybride Huawei MateBook E est vendue 899,99 € au lieu 1299,99 € (-400€) sur le site officiel de Huawei.

D'autres offres sont disponibles chez Huawei à savoir avec également des baisses de prix supplémentaires selon le montant de l'achat (voir image ci-dessus) :

Des cadeaux sont également disponibles sur le site de Huawei.



N'hésitez pas à consulter nos meilleurs deals du jour sur les périphériques PC avec claviers, souris, casques, etc... jusqu'à -51% ainsi que notre offre sur un forfait mobile à moins de 10 €.