Le groupe Huawei a beaucoup perdu de sa visibilité après la mise en place de restrictions commerciales par les Etats-Unis en 2019. De quasi-numéro un mondia, la firme a dû se faire plus discrète, faute de pouvoir concevoir ses propres puces mobiles ou d'en faire fabriquer en gravure fine chez les grands fondeurs internationaux.

Malgré tout, le lancement à l'automne 2023 de la série de smartphones Mate 60, avec leur processeur mobile Kirin 9000S gravé en 7 nm, a redonné un gros coup de fouet aux ventes du fabricant en Chine, au point de fragiliser les ventes d'iPhone sur le plus grand marché mobile du monde.

Une gravure en 7 nm qui a ses limites

Si la nature et l'origine de la gravure en 7 nm ont largement fait débat et sans doute incité les Etats-Unis à durcir les mesures en place, le groupe Huawei a aussi lancé une nouvelle puce Ascend dédiée pour l'intelligence artificielle.

Huawei Mate 60, le retour en grâce du fabricant chinois

Le secteur de l'IA étant lui aussi freiné par les sanctions américaines, ce type de puce est très demandé par l'industrie chinoise. Le problème est que les capacités de production en 7 nm fournies par le fondeur SMIC sont limitées et qu'il va falloir faire un choix entre puce mobile et puce IA, rapporte l'agence Reuters.

Les deux puces, Kirin et Ascend, sont produites sur un même site et les volumes sont limités par un faible rendement. Pour rappel, la gravure en 7 nm se fait via des équipements de lithographie DUV d'ancienne génération poussés dans leurs retranchements, ce qui conduit à une grande part de puces défectueuses.

Priorité à l'IA, domaine essentiel pour la Chine

Toujours d'après Reuters, Huawei aurait privilégié la production de puces IA sur celles pour smartphones. La récente puce Ascend 910B , sans doute dérivée du composant Ascend 910 gravé en 7 nm annoncé en 2019, intéresse toutes les entreprises chinoises de l'IA qui ne peuvent accéder aux composants IA de Nvidia, eux-mêmes soumis à des restrictions de puissance.

La production des smartphones Huawei Mate 60 serait donc ralentie, malgré son succès en Chine et sa capacité à rivaliser avec l'iPhone 15 auprès des consommateurs.

Huawei et ses partenaires travailleraient à l'amélioration des rendements pour tenter de résoudre cette problématique qui concerne également des modules automobiles destinés aux systèmes ADAS d'assistance à la conduite avancée.

Ces difficultés de production affecteront-elles aussi la prochaine série Huawei P70 attendue sous peu ? Les smartphones devant logiquement embarquer eux aussi des puces Kirin 9000S, il y aura sans doute là encore des arbitrages à décider.