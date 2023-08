HUAWEI lance son opération Rentrée connectée. À cette occasion, la marque propose de belles remises sur une large gamme de produits. Jusqu'au 28 septembre 2023, divisé en trois périodes, vous pourrez bénéficier de diverses réductions.

Toutes ces promotions sont consultables sur cette page dédiée du site officiel HUAWEI.

Commençons avec le smartphone HUAWEI Mate 50 Pro. Ce téléphone portable est doté d'un écran OLED de 6,74" à haute gradation PWM. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Il intègre une mémoire interne de 256 Go et fonctionne sous EMUI 13.

Ce smartphone HUAWEI Mate 50 Pro est vendu 799 € au lieu de 1199 € soit 400 € de réduction sur le HUAWEI Store. La livraison est offerte sous 48 heures.





D'autres articles HUAWEI affichent des remises comme :



Toutes ces offres sont disponibles sur le site officiel HUAWEI.