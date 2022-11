Jusqu'au 17 novembre, HUAWEI propose pour le Single Day, événement associé à AliExpress, une série de bons plans à ne pas rater avec des offres sur des écrans, PC portables, tablettes ou montres connectées.

Il est bon de rappeler que sur le site de la marque, vous pouvez profiter de la livraison sous deux jours ouvrés avec la possibilité de payer en plusieurs fois dès 149 € et de la livraison gratuite dès 99 €. Vous pouvez consulter l'intégralité des offres Singles' Day sur cette page.



Prenons par exemple la montre connectée HUAWEI Watch GT 3 qui profite d'une belle réduction sur HUAWEI.

La smartwatch est pourvue d’un écran de 42 ou 46 mm, elle intègre la technologie TruSeen 5.0+ qui permet de prendre votre rythme cardiaque, mais aussi votre taux de saturation en oxygène (SpO2), le suivi du sommeil, du stress…

La Watch GT 3 permet de vous accompagner sur 100 modes d’entrainement intégrés dont 18 modes professionnels, 12 entrainements en extérieur et 6 en intérieur. Pour finir, la smartwatch offre une autonomie de 7 jours d’utilisation normale et 4 jours en cas d’utilisation intensive. De plus, vous pouvez prendre vos appels par Bluetooth.

Sur le site officiel, la montre HUAWEI WATCH GT 3 est au prix de 200 € au lieu de 250 € avec le bracelet Easy Fit 2 offert.





Voici d'autres bons plans à ne pas rater sur le site de HUAWEI :

PC portable

Tablette tactile

Écran PC

Montre connectée