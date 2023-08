HUAWEI lance son opération HUAWEI Sports Week. À cette occasion, la marque propose de belles remises sur une large gamme de produits. Jusqu'au 16 aout 2023, vous pourrez bénéficier de divers avantages tels que :

Livraison gratuite à partir de 99€, sous 2 jours ouvrés

à partir de 99€, sous 2 jours ouvrés Paiement en plusieurs fois sans frais

Profiter de remises allant jusqu'à -600 €.

Tout ceci est consultable sur cette page dédiée du site officiel HUAWEI.

Commençons par le smartphone Huawei Mate Xs 2. Ce mobile pliant est doté d'un écran de 6,5" (plié) et 7,8" (déplié) OLED 120 Hz à une définition de 2480 x 2200 px (déplié) et 2440 x 1176 px (plié). Propulsé par un processeur Snapdragon 888 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM), il saura vous satisfaire tout au long de la journée, sans risque que ça rame. Côté photo, il affiche une triple caméra arrière (50 MP, 13 MP et 8 MP) ainsi qu'un capteur avant de 10,7 MP. Vous pourrez prendre des photos à une définition maximale de 8192 x 6144 px, et les stocker aisément dans ses 512 Go de mémoire.

Ce smartphone Huawei Mate Xs 2 est proposé à 1499 € au lieu de 1999 € soit 500 € de réduction immédiate. La livraison est offerte sous 2 jours.



Et d'autres produits de la firme sont en promotion à savoir :



Toutes ces offres sont disponibles sur le site officiel HUAWEI.