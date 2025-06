Jusqu'au 27 juillet, profitez des soldes d'été chez HUAWEI avec des remises allant jusqu'à -25 % sur tout le site, avec en plus des codes promos valables sur tous les produits (sauf GT 5 Pro 46mm noir, nova 13 pro et FIT 4 Pro) et uniquement du 25 juin au 7 juillet puis du 12 juillet au 27 juillet :

-80 € dès 800 € d’achat avec le code A80ETEFR

-40 € dès 400 € d’achat avec le code A40ETEFR

-20 € dès 200 € d’achat avec le code A20ETEFR

-20 € supplémentaires sur les FreeBuds 6 avec le code A20FB6

Découvrez ci-dessous quelques articles intéressants disponibles à prix réduit pour l'occasion.

PC portables HUAWEI

HUAWEI MateBook D16 2024 à 559,99 € avec le code A40ETEFR (16" IPS FulIView 1920 x 1200 px, Core i5-13420H UMA, carte graphique Intel UHD, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Win 11 Home, WiFi 6, Bluetooth 5.1)





(16" IPS FulIView 1920 x 1200 px, Core i5-13420H UMA, carte graphique Intel UHD, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Win 11 Home, WiFi 6, Bluetooth 5.1) HUAWEI Matebook 14 2024 à 769,99 € avec le code A80ETEFR (écran tactile 14,2" OLED 2,8K, Core Ultra 5 125H, carte graphique Intel Arc, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Win 11 Home, WiFi 6, Bluetooth 5.2)

Tablettes HUAWEI

HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Édition 256 Go - Blanc à 509,99 € avec le code A40ETEFR + M-Pencil 3 offert (12" LCD PaperMatte 2800 x 1840 px, max 1000 nits, RAM 12 Go, 10100mAh, Bluetooth 5.2, Kirin T90A octa-core, 13MP + 8MP, 6 haut-parleurs, clavier inclus)

Montres connectées HUAWEI

Écouteurs Bluetooth HUAWEI