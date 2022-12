Huawei a bien compris qu'il fallait se démarquer sur le marché de la montre connectée : privée de Google et donc d'Android Wear, la marque réussit à proposer des alternatives sérieuses sous HarmonyOS avec des modèles à l'autonomie record qui ne manquent pas de fonctionnalités.

Récemment, on a vu la Watch D arriver sur le marché, la montre tirant son originalité de la présence d'une petite pompe à air intégrée permettant de faire gonfler son bracelet pour se transformer en tensiomètre.

La prochaine montre de la marque pourrait étonner encore plus : elle intégrerait un espace de stockage pour des écouteurs sans-fil.

Des écouteurs sans fil logés dans une montre

Baptisée Huawei Watch Buds, la montre combinerait ainsi une boite de recharge d'écouteurs intra-auriculaires et une montre connectée. La batterie du boitier de recharge serait commune avec la montre, on peut donc espérer profiter d'une large autonomie.

Dans une vidéo de présentation, on peut voir que la montre n'est finalement pas énormément plus encombrante qu'une Huawei Watch 3. On remarque que le design des écouteurs a été repensé pour se vouloir plus compact que ceux actuellement commercialisés par la marque.

Le boitier devrait ainsi se montrer plus épais, sans être trop massif non plus. Reste à savoir s'il ne s'agit là que d'un exercice de style ou si Huawei compte bel et bien lancer son produit sur le marché.