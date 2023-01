Commençons avec la montre connectée HUAWEI Watch Fit qui profite d’une réduction de 39 % chez Amazon.

La smartwatch est accompagnée d’un bracelet avec un large écran AMOLED de 1,64" et une définition de 456 x 280 px. De plus, elle affiche la certification de 5 ATM, elle pourra vous accompagner lors de vos sessions de natation. Sur l’arrière du boitier, nous notons également la présence de divers capteurs permettant de prendre votre fréquence cardiaque ou encore le niveau de saturation en oxygène.

La HUAWEI Watch Fit intègre le SoC DK3.5+ST avec 4 Go de mémoire. La Watch Fit agit comme un véritable coach sportif permettant de gérer plus de 96 exercices (11 modes sport et 85 modes personnalisés). Et pour l’autonomie, elle vous accompagnera pendant 10 jours sans avoir besoin de la recharger.

Sur Amazon, la montre connectée HUAWEI Watch Fit est au prix de 79 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.





Passons maintenant à la souris Logitech G502 Hero qui voit son prix chuter de 61% sur Amazon.

Cette dernière est pourvue d’un capteur optique Hero 25K offrant une sensibilité maximale de 25 000 DPI. Nous notons aussi la présence d’un rétroéclairage RVB modifiable depuis le logiciel de la marque sur lequel vous pouvez aussi programmer ses 11 boutons qui profitent d’une durée de vie de 50 millions de clics. Et enfin, la souris bénéficie d'un profil de droitier accompagné de 5 petites masses de 3,6 g chacune, ce qui permet d’augmenter ou de réduire son poids initial.

La souris Logitech G502 Hero est au prix de 35 € au lieu de 90 € avec la livraison gratuite depuis Amazon.





Terminons avec le smartphone Google Pixel 6A qui bénéficie d’une belle réduction toujours sur Amazon.

Le mobile est équipé d’un écran OLED 6,13 pouces pour une définition de 1080 x 2400 pixels. Il est propulsé par le processeur Google Tensor avec 128 Go d’espace de stockage. Il tourne sous l’OS Android 12.

Pour la photographie, le mobile intègre un capteur principal de 12 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. Sur l’avant, un capteur photo de 8 MP est présent pour faire des selfies. Et enfin, le smartphone dispose d’une batterie de 4410 mAh qui vous fait profiter d’une journée d’autonomie.

Sur Amazon, le smartphone Google Pixel 6A 128 Go est au prix de 334 € au lieu de 459 € avec la livraison gratuite.



