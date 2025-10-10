La montre connectée Huawei Watch Ultimate 2 débarque en France avec des fonctionnalités inédites pour les sportifs et les aventuriers, dont la communication sous-marine et une autonomie record. Deux versions haut de gamme, taillées pour l’exploration, visent à concurrencer Apple et Samsung sur leur terrain.

Depuis plusieurs années, le marché des montres connectées s’est transformé en un champ de bataille technologique où chaque constructeur tente d’avancer ses pions en matière de capteurs, de suivi santé et d’autonomie.

Ce contexte a vu émerger une demande toujours plus forte pour des montres orientées outdoor, capables de répondre aux besoins des plongeurs, alpinistes et autres amateurs de défis extrêmes.

Huawei, fort de son expertise sur la gamme Ultimate, vise clairement une clientèle exigeante qui refuse les compromis entre technologie de pointe et robustesse. La nouvelle montre connectée se positionne donc sur le créneau premium.

Une conception taillée pour l’extrême

La Watch Ultimate 2 s’illustre d’abord par son boîtier massif de 48,5 mm, forgé dans un alliage de métal liquide à base de zirconium, couplé à une lunette en nanocéramique et un verre saphir, garantissant résistance et élégance.





Son étanchéité impressionnante (jusqu’à 150 mètres) s’accompagne d’un système de communication sous-marine inédit par sonar : il permet l’envoi de messages et de SOS aux montres voisines dans un rayon de 30 à 60 mètres, un atout notable pour la sécurité des plongeurs.



Avec le bracelet fluoroélastomère surdimensionné (pour la plongée), ou la version métal incluse, le confort et la polyvalence sont au rendez-vous. Même si la taille XXL impressionne face à une Apple Watch Ultra 3 ou une Garmin Fenix 8, la Watch Ultimate 2 se positionne clairement comme l’alternative ultime pour ceux qui aiment naviguer entre design affirmé et fonctionnalité extrême.

Technologie embarquée et suivi santé avancé

Sous sa carrosserie haut de gamme, la montre embarque la toute nouvelle plate-forme Health TruSense dotée de l’exclusif capteur X-TAP : celui-ci procède à une analyse précise de 11 indicateurs clés, du rythme cardiaque à la SpO₂, en passant par la surveillance du sommeil et de la pression artérielle.





L’interface Health Glance propose un suivi continu et personnalisable, renforcé par la résistance à la pression pour des mesures fiables même en pleine activité. Le nouveau système Sunflower GPS, bi-bande et multi-satellite, assure une localisation ultra précise, complétée par la fonction eSIM et une réduction du bruit par IA lors des appels.

Cette technologie promet une expérience fluide, quels que soient l’environnement ou la plateforme mobile utilisée. L’autonomie demeure un pilier : jusqu’à 11 jours en mode Économie, 4,5 jours en usage standard selon le fabricant, une performance remarquable pour une montre aussi équipée.

Quels usages pour les sportifs et explorateurs ?

La Watch Ultimate 2 cible sans détour les passionnés de plongée, de golf, d’alpinisme et de sports outdoor grâce à ses profils dédiés, sa robustesse et ses cartes embarquées.



Elle apporte des outils de sécurité tels que la détection de chute, le SOS en altitude et la gestion des situations d’urgence via la connectivité avancée. Disponible en deux finitions : version noire à 899 € et version bleue haut de gamme à 999 €, la montre Huawei Watch Ultimate 2 est disponible dès à présent sur le marché français, avec une offre de lancement incluant les écouteurs sans fil FreeBuds Pro 4 et une extension de garantie de trois ans.