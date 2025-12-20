Pour la première fois, des astronomes ont assisté à une collision d'astéroïdes dans un système planétaire voisin. Grâce au télescope spatial Hubble de la Nasa, une nouvelle source lumineuse, baptisée cs2, est apparue de nulle part dans la ceinture de débris de l'étoile Fomalhaut.

Cette découverte fait suite à l'observation d'un événement semblable, cs1, initialement identifié à tort comme une exoplanète nommée Fomalhaut b en 2008.

Bouleversement dans l'étude du système stellaire Fomalhaut

L'apparition de cs2 si près de l'emplacement de cs1 est un mystère. " C'est certainement la première fois que je vois un point lumineux apparaître de nulle part dans un système exoplanétaire ", déclare Paul Kalas de l'université de Californie à Berkeley.

" Nous venons d'assister à une violente collision entre deux objets massifs et à la formation d'un immense nuage de débris, un phénomène inédit dans notre Système solaire actuel. " Cette observation confirme que cs1 était bien un nuage de poussière et non une planète.

La fréquence de ces impacts est également surprenante. Les théories antérieures suggéraient " une collision tous les 100 000 ans ou plus. Ici, en 20 ans, nous en avons vu deux ".

Les chercheurs estiment que les planétésimaux détruits pour créer cs1 et cs2 mesuraient de l'ordre de 60 kilomètres de diamètre chacun. L'équipe d'astronomes a déduit qu'environ 300 millions d'objets de taille similaire orbitent dans le système Fomalhaut.

Des conséquences pour la recherche future d'exoplanètes

La nature éphémère de ces nuages de poussière pose un défi pour les futures missions de détection d'exoplanètes. " Ce que nous avons appris en étudiant cs1, c'est qu'un grand nuage de poussière peut se faire passer pour une planète pendant de nombreuses années ", prévient Paul Kalas.

Afin de suivre l'évolution de cs2, du temps d'observation a été alloué sur Hubble pour les trois prochaines années. Le télescope spatial James Webb sera également mis à contribution, notamment avec son instrument NIRCam, pour analyser la composition du nuage de poussière et potentiellement y déceler la présence de glace d'eau.