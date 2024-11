IC 21163 et NGC 2207 sont deux galaxies situées à une distance d'environ 114 millions d'années-lumière de notre Terre, et les deux corps ont récemment été observés par les deux télescopes spatiaux les plus performants dont on dispose : Hubble, et James Webb (JWST).

Les deux appareils de la NASA et de l'ESA ont ainsi combiné les images et observations réalisées par leurs différents instruments pour reproduire une image visible de ces deux géantes, qui ont la particularité d'entrer en collision. Il s'agit du début de la collision qui correspond à un phénomène qui prend des millions d'années, et aboutira à terme à la destruction d'une grande partie des étoiles, planètes et autres corps qui constituaient les deux entités, pour amener à la formation de nouveaux éléments au sein d'une seule et unique galaxie plus dense et plus grande.

Ce n'est pas la première fois que l'on observe ce duo de galaxies. La toute première observation remonte à 1835 et c'est l'astronome britannique John Herschel qui n'a découverte.

Les images proposées ici restent les plus précises et détaillées puisqu'elles combinent des éléments du spectre visible via Hubble dans les ultraviolets et de l'invisible grâce aux outils d'observation du rayonnement infrarouge proche et moyen de James Webb.

La plus grande des galaxies de ce duo est NGC 2207, elle s'étend sur environ 143 000 années-lumière de diamètre, contre 101 000 années-lumière pour IC 2163 (quasiment équivalente à notre voie lactée).