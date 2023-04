Depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI, les chatbots et les agents conversationnels ont connu un essor considérable. Les géants du web, tels que Microsoft et Google, ont également investi dans cette technologie pour développer leur propre assistant IA, à travers Bing pour le premier ou Bard pour le second. En Chine, Baidu et Alibaba ont également lancé leur propre projet de chatbot.

En fait, il n'y a quasi aucun grand acteur du domaine de la high tech qui ne soit investi de près ou de loin dans cette technologie qui devrait révolutionner nos habitudes dans un futur très proche. Et ça, les sociétés l'ont très bien compris, comme justement OpenAI qui a très (très) vite décidé de basculer d'un modèle open source ouvert à un modèle plus classique fermé...

HuggingChat, une initiative franco-américaine, est ainsi la réponse d'Hugging Face à ChatGPT et aux solutions proposées par les géants américains. Les fondateurs de cette entreprise, les Français Clément Delangue, Julien Chaumond et Thomas Wolf, ont d'abord créé un chatbot destiné aux adolescents avant de se concentrer sur une plateforme d'apprentissage automatique. Ils ont ainsi permis aux développeurs et aux curieux de partager des modèles préformés, des ensembles de données et des démonstrations de projets d'apprentissage automatique.

Avec HuggingChat, Hugging Face entend proposer une alternative open source à ChatGPT, pour lutter contre les API fermées. Julien Chaumond, directeur technique de l'entreprise, affirme dans une publication sur LinkedIn qu'ils ne renonceront jamais à la lutte pour une IA open source.