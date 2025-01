Dans sa gamme de tablettes graphiques, la marque Huion introduit un nouveau modèle de la Kamvas 16. Après une précédente itération en 2021, il s'agit d'un modèle dit de troisième génération qui affiche sur un écran 2,5K QHD de 15,8 pouces à technologie IPS (LCD) et dans un format 16:9. La densité de pixels est de 186 ppp.

L'écran couvre 99 % de l'espace colorimétrique sRGB et dispose d'un rapport de contraste de 1000:1. La dalle 8 bits offre une profondeur de 16,7 millions de couleurs. La luminosité est de 220 cd/m² et le temps de réponse de 14 ms.

Un verre Canvas profite d'un traitement antireflet. Huion souligne également une optimisation des propriétés anti-éblouissement, une lamination complète et une surface texturée, jusqu'à parler d'une expérience de dessin de type papier.

Un stylet PW600L compris

La tablette Kamvas 16 (Gen 3) est équipée de 2 contrôleurs de cadran pour diverses présélections et de 6 touches de pression à la conception silencieuse qui sont personnalisables en fonction des possibilités des logiciels de création.

S'appuyant sur une technologie PenTech 4.0 de Huion, le stylet sans pile PW600L est avec 16 384 niveaux de pression et une détection de l'inclinaison pouvant atteindre 60°. La distance de rétraction de la plume du stylet ne dépasse pas 0,35 mm. Trois touches latérales sont prévues pour des raccourcis personnalisables.

Avec des dimensions de 421,2 x 236,81 x 12,62 mm et un poids de 1,245 kg, la Kamvas 16 (Gen 3) comprend un connecteur USB-C 3-en-1 et un port USB-C. Elle est compatible avec Windows, macOS, Linux et Android.

Prix et disponibilité

Vous trouverez sur le site officiel de la marque la tablette graphique Kamvas 16 (Gen 3) à 599 € et des remises de 31% jusqu'à 43% sur de nombreux accessoires.



La tablette sera prochainement également disponible sur la boutique officielle de Huion chez Amazon.