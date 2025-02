Aujourd'hui, faisons un focus sur la nouvelle tablette graphique Kamvas Pro 19 de Huion.

Pensée pour les artistes exigeants et les professionnels, elle combine précision, confort et innovation, pour concrétiser tous vos projets artistiques.

La tablette est dotée d'un grand écran 18,4 pouces 4K UHD (3840 x 2160 pixels). Grâce à son laminage complet et sa technologie de nano-gravure avancée, l'écran optimise l'anti-éblouissement en y ajoutant une fonction anti-étincelle, éliminant efficacement les bruits visuels sur fonds blancs. Sa surface texturée simule la sensation du papier, offrant une immersion totale et naturelle lors de vos créations.

La Kamvas Pro 19 garantit une reproduction des couleurs exceptionnelle grâce à une couverture précise des gammes sRGB (99 %), Adobe RGB (96 %) et DCI-P3 (98 %), le tout calibré en usine pour un écart de couleur pratiquement imperceptible (ΔE < 1,5).

Les deux stylos, inclus, l'un avec une poignée classique et l'autre plus fin, offrent une sensibilité à la pression de 16 384 niveaux et une force d'activation de seulement 2 g. Avec une gomme intégrée et des touches personnalisables, ils garantissent fluidité et efficacité dans vos projets.

L'interaction tactile multipoint permet d'utiliser des gestes tels que le glissement et la rotation, offrant une navigation et une interaction plus fluides. La Kamvas Pro 19 est en effet dotée d'une fonctionnalité tactile qui révolutionne l'expérience utilisateur pour les artistes et les créateurs. Grâce à l'intégration de la technologie Pentech 4.0, cette tablette offre une sensibilité à la pression de pointe et une précision inégalée. La technologie Pentech 4.0 permet de détecter les variations les plus subtiles dans l'intensité de la pression appliquée, offrant ainsi une fluidité et une réactivité exceptionnelle lors du dessin ou de l'édition. Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de dessin plus naturelle, comme s'ils travaillaient avec des outils traditionnels.

La tablette facilite la connexion avec ses deux ports USB-C Blind-Mate, permettant une configuration rapide et le chargement de vos appareils via un seul adaptateur. Elle est compatible avec Windows, macOS, Android et Linux, et supporte une large gamme de logiciels créatifs.

Vous trouverez en ce moment sur le site officiel de Huion la tablette graphique Kamvas Pro 19 à 1169 € au lieu de 1 299 €, soit une remise de 11 %. De plus, un bras articulé de bureau d'une valeur de 134,99 € vous est offert.

Vous trouverez également la Kamvas Pro 19 chez Amazon.

Huion assure une livraison rapide et gratuite, un remboursement et un retour sous 30 jours ainsi qu'une assistance client à vie.