La marque Huion est spécialisée dans les tablettes tactiles et accessoires à destination des créatifs. A côté de produits dédiés spécifiquement à la création artistique numérique, elle propose également des tablettes plus polyvalentes, mais conservant cet aspect créatif.

Les nouvelles tablettes Kamvas Slate 11 et 13 complètent sa série de tablettes Android multi-usages.

Kamvas Slate 11, pour découvrir la création numérique

Le modèle Kamvas Slate 11 est la version compacte à emmener partout avec soi. Dotée d'un affichage 11 pouces FHD+ avec une densité de 207 ppi et rafraîchissement d'écran 90 Hz, elle joue de sa finesse de 7,5 mm et d'un poids de seulement de 500 grammes.

Sa singularité repose sur une couche spéciale offrant une texture papier anti-reflet et avec un toucher doux plus naturel pour les mouvements du stylet Hi-Pencil, qu'il s'agisse de prendre des notes ou de dessiner.

Le stylet offre 4096 niveaux de pression reproduisant les traits d'un vrai crayon et les intentions dans le dessin.

La tablette est équipée d'un processeur MediaTek Helio G99 avec 8 Go de RAM et elle dispose de nombreuses applications pré-installées pour le dessin et la prise de notes : HiPaint (avec gestion des calques), HiNote, ibisPaint et Clip Studio Paint.

La Kamvas Slate 11 embarque une batterie de 8000 mAh pour assurer jusqu'à 11 heures d'autonomie. Fonctionnant sous Android, elle peut aussi diffuser de la musique et afficher de la vidéo pour du divertissement, épaulée par quatre haut-parleurs stéréo. A l'arrière, un capteur photo de 13 mégapixels est présent.

La nouvelle tablette de Huion est parfaite pour s'initier au dessin numérique tout en offrant des fonctions avancées et des fonctions de divertissement.

Vous trouverez la tablette Kamvas Slate 11 sur le site officiel à 329 € au lieu de 359 €, ou chez Amazon.



Kamvas Slate 13, la tablette plus complète

La tablette Android Kamvas Slate 13 reprend le même principe, mais profite d'un affichage plus grand de 12,7 pouces FHD+ au ratio 4:3 particulièrement adapté au dessin de BD et à l'édition de documents.

Elle est accompagnée d'un stylet H-Pencil avec reconnaissance d'inclinaison de 60 degrés et 4096 niveaux de pression. L'écran possède un revêtement anti-traces de doigts pour de longues sessions de création.

Elle dispose du même processeur MediaTek Helio G99 avec 8 Go de RAM et d'une suite d'outils pré-installés : HiPaint, HiNote, Clip Studio Paint et ibispaint X. Elle ne manquera pas de capacité de stockage avec jusqu'à 1 To d'espace utilisable.

La tablette profite d'une batterie avec une capacité de 10 000 mAh pour assurer jusqu'à 14 heures de fonctionnement. La Kamvas Slate 13 se destine plutôt aux artistes confirmés, créateurs de contenus et professionnels présentant des documents en réunion ou pour la prise de notes.

Vous trouverez la tablette Kamvas Slate 13 directement sur le site officiel à 509 € au lieu de 559 €, ou bien encore chez Amazon.