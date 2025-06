Hydrofast se donne pour mission de simplifier et d'améliorer la vie quotidienne dans les foyers en proposant des solutions intelligentes et durables, et en commençant par l'eau.

Pour ses appareils électroménagers, la marque revendique une technologie innovante de filtration de l'eau qui privilégie à la fois la santé et l'impact environnemental.

Hydrofast W100 pour une eau pure, chaude et saine

Appareil compact et sans installation, le Hydrofast W100 est une fontaine et filtre à eau domestique à osmose inverse pour fournir de l'eau pure n'importe où dans le foyer, que ce soit dans la cuisine, la chambre, le bureau, voire en camping-car.

Dans une configuration prête à l'emploi et une capacité de réservoir d'eau purifiée de 2 litres, le dispositif associe la purification d'eau à un chauffage instantané proposant 8 réglages de température, et autant d'options pour des usages variés allant du lait maternisé (45 °C) au thé vert (75 °C), en passant par le café (92 °C).

Pour le contrôle, un écran couleur intuitif affiche en temps réel les niveaux de TDS (Total Dissolved Solids), la durée de vie du filtre. À souligner qu'une sécurité enfant est intégrée pour les manipulations d'eau chaude.

La filtration du Hydrofast W100 est assurée par un système avancé à 6 étapes (PP-CTO-PCF-MIN-RO-UV) et une membrane RO de 0,0001 μm (membrane d'osmose inverse). Ce processus élimine jusqu'à 95 % des solides totaux dissous et plus d'un millier de contaminants, incluant métaux lourds, fluorure, chlore et bactéries.

Fabriqué à partir de matériaux certifiés sans BPA, le Hydrofast W100 reconstitue activement les minéraux essentiels tout en équilibrant le pH de l'eau. Pour une pureté maximale, une stérilisation UV continue de 24 heures éradique 99,99 % des bactéries, virus et micro-organismes.

Un tacle au gaspillage d'eau

Selon Hydrofast, l'appareil a un ratio eau pure / eau usée de 3:1 et réduit considérablement le gaspillage d'eau. Un seul jeu de filtres produit 2 000 litres d'eau purifiée.

La membrane RO a une durée de vie de jusqu'à 12 mois et de 9 mois pour le filtre composite. Leur remplacement est simplifié par un système « twist-and-pull », tandis qu'il y aura des notifications idoines.

Affiché au prix officiel de 399 €, vous trouverez actuellement en promotion le Hydrofast W100 au prix réduit de 319 € chez Geekbuying après activation d'un coupon sur le site et de 349 € chez Amazon avec également un coupon à activer, la promotion de la marque se terminant le 11 juillet.