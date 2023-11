Hyper GOGO fête aussi le Black Friday ! La marque américaine est spécialisée dans les motos électriques, les karts et les hoverboards rien que pour les enfants.

Les motos sont hyper réalistes avec leur style "chopper" vintage typiquement américain et peuvent être utilisées aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

Hyper GOGO propose des motos de qualité et sûres qui possèdent les normes de sécurité CE (REACH, EN71, EC, IEC, EN62115), WEEE, ROHS, MSDS et SGS.

On peut les commander sur le site officiel Hyper GOGO ou sur Geekmaxi qui les propose quelques fois moins chères.

Si vous achetez sur le site officiel, sachez que les motos sont expédiées des États-Unis alors n'attendez pas pour acheter si vous voulez que la commande soit livrée avant Noël !

Voici un focus sur les produits phares de la marque, pour vous aider à choisir le cadeau qui plaira à coup sûr.

Les séries présentées, Cruiser, Challenger et Pioneer, proposent chacune 3 versions à prix différents que nous vous indiquerons avec chaque modèle. Il y a également un code promo pour chaque série.

Commençons par la moto électrique enfant Hyper GOGO Cruiser 12. Elle est dotée d'un moteur 160 W et offre 3 vitesses : 8 km/h, 12 km/h et 16 km/h. Le moteur permet de monter des pentes inclinées jusqu'à 10°.

Sa batterie lithium-ion haute capacité de 21,9 V / 5,2 Ah offre une autonomie de 12 km pour des heures d'aventures.

Elle peut supporter jusqu'à 65 kg et est indiquée pour des tailles allant de 90 cm à 1m60.

Le faux réservoir à carburant dissimule en réalité un ingénieux espace de rangement, et la moto présente également un tuyau d'échappement factice pour un design plus vrai que nature.

La Cruiser 12 est équipée d'un phare avant très lumineux, de poignées antidérapantes ainsi que d'un levier de frein et une béquille solides pour plus de sécurité. La hauteur du guidon peut être ajustée et le siège est très confortable.

Les pneus en caoutchouc 12 pouces sont durables et rendent la conduite douce sur différentes surfaces intérieures et extérieures (parquet, herbe... ). La moto est certifiée IP6.

La moto électrique enfant Hyper GOGO Cruiser 12 est en promotion à 219 € avec la remise déjà appliquée + le code Cruiser30 au lieu de 299 €, soit une remise de 80 € sur Hyper GOGO. Livraison des US à 50$ (environ 45 €) en 6 à 18 jours ouvrés.

Elle est également disponible chez Geekmaxi à 239,99 € avec le code 8NTzrLp8. Livraison d'Europe en 6 à 8 jours.



Les autres modèles de la série Cruiser en promotion sont :

Passons à la moto électrique enfant Hyper GOGO Challenger 12 Plus. Elle dispose des mêmes caractéristiques que les Cruiser avec des fonctions supplémentaires.

La Challenger 12 Plus est dotée d'un système de fumée et d'un moteur qui rugit comme un vrai pour une conduite hyper réaliste et exaltante, et elle s'illumine maintenant de couleurs changeantes et éclatantes.

Grâce au haut-parleur Bluetooth intégré, vos enfants peuvent ajouter de la musique à leurs aventures et un écran permet d'afficher la vitesse.

La moto électrique enfant Hyper GOGO Challenger 12 Plus est à 369 € avec le code Challenger30 au lieu de 399 €, soit une remise de 30 € sur Hyper GOGO. Livraison des US à 50$ (environ 45 €) en 6 à 18 jours ouvrés.

On peut aussi la trouver sur Geekmaxi à 319,99 € avec le code 8NTzrLp8. Livraison d'Europe en 6 à 8 jours.



Les autres modèles de la série Challenger à prix réduit sont :

Enfin, enchaînons avec la moto électrique enfant Hyper GOGO Pioneer 12 Plus (avec APP). Elle présente les mêmes caractéristiques de base que les Cruiser ainsi que les mêmes fonctionnalités en plus de la série Challenger, avec un petit plus.

Grâce à l'application, vous pouvez contrôler à distance les lumières et la vitesse de votre enfant et le localiser sur la carte grâce au GPS, pour plus de tranquillité d'esprit.

Elle permet également de personnaliser les effets de lumières, la vitesse et la musique simplement et selon ses préférences.

L'application vous offre la possibilité d'intégrer la communauté Hyper GOGO et de partager tous ses exploits avec les enfants du monde entier.

La moto électrique enfant Hyper GOGO Pioneer 12 Plus (avec APP) est en réduction à 469 € avec le code Pioneer30 au lieu de 499 €, soit une remise de 30 € sur Hyper GOGO. Livraison des US à 50$ (environ 45 €) en 6 à 18 jours ouvrés.

On peut l'acheter également sur Geekmaxi à 389,99 € avec le code 8NTzrLp8. Livraison d'Europe en 6 à 8 jours.



Les autres modèles de la série Pioneer sont :