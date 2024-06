Xiaomi prépare actuellement le lancement d'Hyper OS 2.0, la nouvelle version majeure de son système qui ne se base non plus sur Android 14 mais bel et bien sous Android 15.

Un OS qui devrait être déployé sur les prochains Xiaomi 15, mais qui sera également proposé aux anciens terminaux. Le site Security Center aurait ainsi mis la main sur une liste de pas moins de 23 terminaux de la marque qui pourront profiter d'une migration vers la nouvelle version d'Android.

Sans grande surprise, la liste intègre les tout derniers Xiaomi 14 et déclinaisons, mais on retrouve également quelques appareils de milieu de gamme très populaires, comme le Redmi Note 13.

Voici la liste en question :

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Redmi 13C

Redmi Note 12

Redmi 12 5G

Redmi 12

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X6 Pro

POCO X6

POCO M6 Pro 5G

Notons que Xiaomi envisage également une seconde version d'HyperOS 2.0 qui restera basée sur Android 14 et qui sera déployée sur d'autres appareils plus anciens.