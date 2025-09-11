Le rêve d'un transport terrestre à très grande vitesse a fait un bond en avant aux Pays-Bas. Le 10 septembre 2025, la société Hardt Hyperloop a annoncé avoir non seulement atteint une vitesse de 85 km/h sur sa piste d'essai de 420 mètres, mais surtout, avoir validé une technologie d'aiguillage.

Cette double réussite technique, réalisée au Centre européen de l'hyperloop, est une étape fondamentale qui rend enfin tangible la perspective d'un réseau continental.

Quelle est l'importance de ce nouveau test ?

Si la vitesse de 85 km/h peut sembler modeste, elle représente une avancée significative par rapport aux 30 km/h atteints l'an dernier. Mais la véritable percée est ailleurs : dans le succès du changement de voie.

Cette manœuvre de bifurcation, où une capsule passe d'une voie à une autre, est l'équivalent d'un aiguillage pour un train. Sans elle, impossible de créer un réseau complexe avec des destinations multiples. Selon l'entreprise, cette démonstration prouve qu'il n'y a plus d'obstacle technique fondamental à un fonctionnement à grande échelle, ouvrant la voie à des vitesses avoisinant les 700 km/h.

Quel est l'objectif final et où en est la concurrence ?

L'ambition de Hardt Hyperloop, partagée par les promoteurs de cette technologie, est claire : remplacer à terme les vols courts en Europe.

Avec des vitesses projetées à 700 km/h, l'hyperloop offrirait une alternative plus rapide et beaucoup moins énergivore que l'avion ou même le train classique. Cependant, l'Europe manque encore d'infrastructures pour des essais longue distance, bien que l'Allemagne et l'Italie étudient des projets.

Pendant ce temps, la Chine avance à grands pas et affirme avoir déjà réalisé des tests à plus de 600 km/h, avec l'objectif de relier Shanghai et Canton d'ici 2035.

? New speed record for Hardt #Hyperloop!



We hit 85 km/h on the 420m track, while completing a full hyperloop lane switch.



Scalable to 700 km/h, infrastructure with no moving parts, safe MagLev & resilience confirmed.



A long way has come since @elonmusk’s 2013 concept paper pic.twitter.com/mzq7ZyLzbt — Hardt Hyperloop (@HardtHyperloop) September 10, 2025

L'Hyperloop est-il enfin un projet viable ?

Popularisé par Elon Musk en 2013, le concept d'hyperloop a englouti des milliards de dollars en recherche et développement sans encore aboutir à une seule ligne commerciale.

Les défis sont immenses, tant sur le plan technique que financier. Cependant, le succès de ce test aux Pays-Bas, et en particulier la validation de l'aiguillage, marque un tournant. Il apporte une crédibilité technique nouvelle à la technologie en Europe et pourrait accélérer les décisions d'investissement dans les infrastructures nécessaires. Le chemin est encore long, mais le train du futur vient de prouver qu'il savait changer de direction.

Foire Aux Questions (FAQ)

La vitesse de 85 km/h n'est-elle pas très faible pour un hyperloop ?

Si, mais elle est limitée par la courte distance de la piste d'essai (420 mètres). L'objectif de ce test n'était pas la vitesse maximale, mais de valider le fonctionnement de la capsule et, surtout, la manœuvre de changement de voie. L'entreprise se dit prête à viser les 700 km/h dès que des infrastructures plus longues seront disponibles.

Qu'est-ce qu'un "changement de voie" et pourquoi est-ce si important ?

C'est une manœuvre d'aiguillage qui permet à une capsule de passer d'un tube à un autre. C'est absolument essentiel pour créer un réseau, car cela permet de diriger les capsules vers différentes destinations, comme les trains sur un réseau ferroviaire. Sans cette technologie, l'hyperloop serait limité à de simples liaisons point à point.

Quand verra-t-on une ligne Hyperloop commerciale en Europe ?

C'est encore difficile à dire. Bien que les obstacles techniques s'amenuisent, la construction des infrastructures (les tubes à basse pression) représente un investissement colossal et des défis réglementaires importants. Des pays comme l'Allemagne et l'Italie explorent des projets, mais une première ligne commerciale n'est pas attendue avant la prochaine décennie.