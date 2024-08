Alexa s'est imposée au fil des années comme une solution particulièrement intéressante d'assistant vocal mêlé à l'intelligence artificielle. Et face à la montée en puissance d'IA génératives comme ChatGPT, Copilot et Gemini, Amazon annonce une nouvelle version d'Alexa, retravaillée, plus performante, mais également payante...

La nouvelle version d'Alexa devrait ainsi être en mesure de répondre aux questions les plus complexes. Elle pourra prendre en charge plusieurs fonctions et informations dans une même phrase, pour adapter sa réponse ou les instructions à envoyer aux appareils connectés du foyer.

Amazon évoque quelques fonctionnalités avancées comme "Smart Briefing" qui proposera à Alexa de vous faire un résumé sur mesure de l'actualité en fonction de vos centres d'intérêt. Alexa devrait également mieux assister les utilisateurs dans leurs sessions shopping pour trouver les produits les plus adaptés aux meilleurs prix...

Plus intelligente, mais payante

Alexa se dotera également d'un volet ludique pour la famille avec Explore with Alexa 2.0. Elle proposera des interactions avec les enfants pour proposer diverses animations. Enfin, Alexa devrait également proposer de guider les utilisateurs à travers la réalisation de recettes en fonction de régimes particuliers, de respect des intolérances ou allergies alimentaires...

L'intelligence artificielle s'annonce ainsi bien plus performante, mais voilà, cette Alexa 2.0 aura un prix : 10€ par mois pour en profiter. La version basique d'Alexa restera gratuite, reste à savoir si cette déclinaison basique sera maintenue à jour au fil des années.