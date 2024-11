Face aux abus du démarchage téléphonique, on a vu se développer des solutions assez intéressantes. Notamment une intelligence artificielle reprenant la voix d'une grand-mère ou d'un enfant pour répondre à notre place. Un projet lancé par un développeur indépendant qui vient d'être repris par l'opérateur britannique O2.

L'opérateur a ainsi présenté son programme baptisé "Daisy" qui mise sur une intelligence artificielle générative qui imite une grand-mère bavarde au téléphone. L'objectif ? Faire perdre du temps aux démarcheurs téléphoniques en leur faisant répéter tout et n'importe quoi. O2 présente cette IA comme un outil permettant de conserver les escrocs en ligne le plus longtemps possible pour qu'ils ne ciblent pas de personnes réelles pendant ce temps.

O2 a indiqué que son réseau de grand-mères virtuelles avait déjà retenu certains démarcheurs pendant plus de 40 minutes. Pour les piéger, l'opérateur a tout simplement glissé le numéro de Daisy dans les "mug lists", ces listes de numéros récoltées ou achetées par les escrocs...

En marge de Daisy, O2 propose également un numéro gratuit permettant de signaler les tentatives d'escroqueries afin de permettre à ses grand-mères virtuelles de tenter de retrouver ces derniers pour s'en charger...