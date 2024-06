Suno (Suno AI) et Udio (Udio AI) sont dans le collimateur des labels de musique pour violation du droit d'auteur aux États-Unis. Via des plaintes en justice, l'affaire est portée par la Recording Industry Association of America (RIAA).

À partir de descriptions textuelles des utilisateurs, Suno et Udio s'appuient sur l'intelligence artificielle générative afin de créer des chansons et de la musique. Président et patron de la RIAA, Mitch Glazier pointe du doigt des services sans licence.

" Suno et Udio prétendent qu'il est juste de copier l'œuvre d'une vie d'artiste et de l'exploiter à son propre profit sans consentement ni rémunération. Ils mettent à mal la promesse d'une IA véritablement innovante pour nous tous. "

Le problème des données d'entraînement

Au cœur du litige, la RIAA reproche des données d'entraînement d'IA qui sont des œuvres protégées par le droit d'auteur. Néanmoins, certaines entreprises d'IA font valoir une politique de Fair Use qui ne relève pas d'une infraction du droit d'auteur.

Pour la RIAA, un tel usage acceptable ou équitable se borne à certaines circonstances limitées et ne peut être invoqué par Suno et Udio. " Les services proposent de la musique imitative générée par une machine, et non de la créativité ou de l'expression humaine. "

La RIAA publie une série de chansons générées avec Suno et Udio pour démontrer la ressemblance avec des titres originaux. Elle réclame 150 000 dollars par œuvre présumée contrefaite, ce qui pourrait porter la facture à des sommets.

Suno et Udio se défendent

" Notre technologie est transformatrice. Elle est conçue pour générer des résultats entièrement nouveaux, et non pour mémoriser et régurgiter des contenus préexistants ", réagit Mikey Shulman, le patron de Suno (Reuters).

Pour Udio, son modèle d'IA générative adapté à la musique apprend à partir d'exemples. " Tout comme les étudiants écoutent de la musique et étudient les partitions, notre modèle a écouté et appris à partir d'une vaste collection de musique enregistrée. […] L'objectif est de développer une compréhension des idées musicales. […] Les éléments de base de l'expression musicale ne sont la propriété de personne. […] Notre système est explicitement conçu pour créer de la musique reflétant de nouvelles idées musicales. "

Udio ajoute que des filtres ont été implémentés et sont affinés afin de garantir que son modèle ne reproduit pas d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou des voix d'artistes.