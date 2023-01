Aux États-Unis, trois artistes ont déposé une plainte en recours collectif qui vise Stability AI, Midjourney et DeviantArt pour violation de droits d'auteur. Dans le collimateur, les outils d'intelligence artificielle Stable Diffusion, Midjourney et DreamUp (qui s'appuie sur Sta­ble Dif­fu­sion).

Ces IA génératives permettent de créer des images et contenus artistiques originaux avec seulement quelques descriptions textuelles, comme le fait notamment DALL-E d'OpenAI. Les descriptions peuvent être affinées dans le but de coller à certains styles.

" Stable Diffusion contient des copies non autorisées de millions, voire de milliards d'images protégées par des droits d'auteur. Ces copies ont été faites à l'insu des artistes et sans leur consentement ", peut-on par exemple lire sur un site consacré à la plainte. Il avance que l'IA doit être équitable et éthique pour tous.

Les données d'entraînement en question

Au cœur de l'affaire, ce sont essentiellement les énormes jeux de données - et leur provenance pas toujours transparente - qui ont été utilisés afin d'entraîner les algorithmes de machine learning ayant donné naissance aux outils. Même si les images produites au final par les IA génératives peuvent être très différentes des images d'entraînement.

La problématique n'est pas nouvelle et se pose aussi avec d'autres types d'IA génératives. Microsoft, GitHub et OpenAI sont ainsi visés par une action en recours collectif pour l'outil Copilot, dont le modèle a été entraîné avec des lignes de code recueillies sur le Web. Le même cabinet d'avocats s'en charge...

De telles affaires sont assurément complexes. Une politique de fair use pour un usage acceptable peut entrer en compte, comme aux États-Unis. Par ailleurs, des erreurs dans les plaintes ont déjà été relevées. C'est le cas avec le soi-disant stockage de copies compressées d'images d'entraînement protégées par des droits d'auteur.

Sans doute que le début

Mardi, la banque et fournisseur d'images Getty Images a indiqué avoir engagé une action devant la Haute Cour de justice de Londres contre Stability AI. Getty Images considère que Stability AI a " illégalement copié et traité des millions d'images protégées par le droit d'auteur et les métadonnées associées. "

Au passage, Getty Images souligne avoir accordé des licences spécifiques dans le but de permettre l'utilisation d'images pour l'entraînement de systèmes d'intelligence artificielle, en respectant les droits de propriété intellectuelle.