Un bloc de ténèbres flottant sur l'océan. C'est la vision incroyable qu'a eue un pêcheur au large des côtes du Canada. Il ne s'agit pas du début d'un film de science-fiction, mais d'une découverte bien réelle. Un iceberg d'une couleur noir de jais, un phénomène rarissime qui a enflammé les réseaux sociaux et qui pose un véritable casse-tête aux scientifiques. Volcan, roches, ou même météorite : toutes les hypothèses sont sur la table.

Comment cette découverte a-t-elle été faite ?

L'histoire commence en mai 2025. Hallur Antoniussen, un pêcheur féroïen avec 50 ans d'expérience, est à bord de son chalutier au large du Labrador. Il aperçoit alors une masse sombre à l'horizon. En s'approchant, il réalise qu'il s'agit d'un iceberg. Mais pas n'importe lequel. Il est immense, entièrement noir, et taillé presque comme un diamant. Conscient d'assister à une scène hors du commun, il se précipite pour prendre une photo avec son téléphone. Le cliché, posté sur Facebook, devient viral en quelques heures, déclenchant une vague de spéculations.

Quelles sont les hypothèses des scientifiques pour expliquer sa couleur ?

Oubliez les extraterrestres ou les trésors cachés. Les scientifiques ont des théories bien plus intéressantes. Selon le Dr Lev Tarasov, physicien à l'Université Memorial de Terre-Neuve, plusieurs scénarios peuvent expliquer cette couleur. L'iceberg, qui s'est détaché du Groenland, est une véritable capsule temporelle. Sa couleur pourrait provenir :

De cendres volcaniques : L'hypothèse la plus probable. Une éruption massive, survenue il y a des milliers d'années au Groenland ou en Islande, aurait déposé une épaisse couche de cendres sur le glacier, qui se retrouve aujourd'hui emprisonnée dans la glace.

De débris rocheux : En s'écoulant vers la mer pendant des siècles, le glacier a pu "racler" le sol et incorporer une grande quantité de terre et de roches sombres.

D'une météorite : C'est la théorie la plus spectaculaire. On sait qu'un énorme astéroïde a frappé le nord-ouest du Groenland dans un passé lointain. L'iceberg pourrait contenir de la poussière et des débris de cet impact cosmique.

Que nous apprend cet iceberg sur le passé de notre planète ?

Cet iceberg noir est bien plus qu'une simple curiosité. C'est une archive du passé de la Terre. Le matériau sombre qu'il contient, qu'il soit d'origine volcanique ou extraterrestre, n'a pas vu la lumière du jour depuis probablement des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. L'iceberg a sans doute récemment basculé sur lui-même, révélant cette face cachée. Pour les scientifiques, l'analyser serait une occasion unique d'étudier un événement géologique ancien. La seule façon de percer son mystère serait de prélever des échantillons, mais pour l'instant, le géant de glace poursuit sa lente dérive, emportant avec lui ses secrets.

Pourquoi les icebergs sont-ils normalement blancs ?

La plupart des icebergs sont blancs car leur glace est remplie de minuscules bulles d'air. Ces bulles diffusent la lumière du soleil dans toutes les directions, et le mélange de toutes les couleurs de la lumière est perçu comme du blanc par notre œil. Les icebergs bleus, plus rares, sont faits de glace très ancienne et dense, d'où l'air a été expulsé.

D'où vient cet iceberg précisément ?

Il provient quasi certainement de la calotte glaciaire du Groenland. Les glaciers de cette immense île avancent très lentement vers l'océan. Lorsqu'ils atteignent la mer, d'énormes blocs de glace se détachent (un processus appelé "vêlage") et commencent à dériver vers le sud avec les courants, jusqu'au large du Canada.

Le pêcheur qui l'a vu est-il crédible ?

Oui, absolument. Hallur Antoniussen est un marin expérimenté avec 50 ans de carrière. Il a lui-même précisé aux médias qu'il avait déjà vu des icebergs sales, avec des roches incrustées, mais que celui-ci était "complètement différent" par sa couleur uniforme et sa forme singulière, ce qui donne beaucoup de poids à sa découverte.