iCloud est présenté comme une solution idéale pour quiconque souhaite sauvegarder ses données. Fichiers, photos, vidéos, et mêmes configurations d'iPhone ou iPad, le service d'Apple permet de rapidement restaurer des sauvegardes en cas de besoin.

Mais voilà, les choses sont sur le point de changer : Apple prévient ainsi qu'à compter du 18 décembre 2024, les appareils utilisant iOS 8 ne pourront plus du tout utiliser le service iCloud. Bon, jusque là, la situation n'a rien de très critique compte tenu de la vétusté des appareils restés sous cette version de l'OS...

Malgré tout, Apple apporte une nuance qui vient changer la donne en précisant que les sauvegardes iCloud seront tout simplement supprimées, empêchant toute récupération de fichier et restauration, même manuelle sur les appareils sous iOS 5 à 8.

Pour récupérer les sauvegardes des appareils via iCloud, il faudra donc disposer d'iOS 9 ou ultérieur. Apple précise que si vous n'avez pas récupéré vos données avant le 18 décembre, elles seront tout simplement supprimées, à moins d'effectuer une mise à jour vers iOS9 ou ultérieure avant la date en question.

La compatibilité avec iOS 9 commence à partir de l'iPhone 4S et modèles suivants, iPad 2 et iPad Air de 1ere génération, iPad mini, et iPod Touch de 5e génération.