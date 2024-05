ICQ nous renvoie à une autre époque, celle des balbutiements d'Internet et des messageries instantanées, de l'époque de Lycos, Caramail, et du temps où Messenger était associé à Windows et non à Facebook...

Messagerie culte des années 1990, ICQ était restée en activité alors que nombre de logiciels de cette époque avaient plié bagage, et pourtant la fin approche : dès le 26 juin prochain, les serveurs de la messagerie fermeront définitivement leurs portes.

C'est Mail.ru, une société russe qui avait racheté le service il y a quelques années, pensant pouvoir en relancer l'intérêt... Malheureusement sans succès depuis que les messageries instantanées se sont imposées via d'autres réseaux sociaux.

Le nom de la messagerie, ICQ fait référence à "I Seek You", soit "Je te cherche". Les utilisateurs disposaient d'un numéro d'identification unique, à l'image d'un numéro de téléphone permettant de se retrouver ainsi plus facilement pour échanger.

ICQ aura été l'un des premiers services de messagerie instantanée gratuits lancés sur la toile, également un des premiers à permettre le transfert de fichier en marge des échanges textuels. Lors de la connexion, la liste des contacts affichait une fleur rouge ou verte en fonction de leur disponibilité et présence.

La messagerie a également lancé la fonctionnalité de listes d'amis, elle aura accompagné les débuts d'Internet pour des millions d'utilisateurs à travers le monde, bien avant l'arrivée des smartphones et des autres services de messagerie plus spécialisés.