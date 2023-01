Les ventes d'ordinateurs ont connu une année difficile en 2022 avec un recul régulier des volumes mais le dernier trimestre a été particulièrement éprouvant pour les fabricants avec une chute plus forte que prévu.

Selon le cabinet d'études IDC, un volume de 67,2 millions de PC a été livré sur la période, représentant un recul de 28,1% sur un an. Les analystes notent que le volume est similaire à celui de fin 2018 quand Intel se battait contre les problèmes de pénurie de processeurs, faute de pouvoir basculer vers sa gravure en 10 nm.

Sur l'ensemble de l'année, le volume total s'établit à 292,3 millions de machines livrées, en recul de 16,5% sur un an. L'effet positif de la pandémie, quand le public s'est massivement équipé s'adapter au télétravail et à l'école à distance, est désormais en net reflux mais IDC observe que les ventes restent à un niveau plus haut qu'avant pandémie.

Effet post-pandémie

En réalité, 2021 a été quasiment une année record pour les ventes de PC et il s'agit ici plus d'une correction de marché que d'un recul structurel lié à des difficultés spécifiques.

Les consommateurs disposant de machines relativement récentes et le contexte économique n'étant pas favorable, la demande faiblit logiquement, ce qui oblige les fabricants à baisser les prix et multiplier les remises pour écouler leurs stocks.

Cette situation d'entre-deux devrait se résoudre en fin d'année 2023, permettant aux ventes de PC de repartir en croissance. L'année qui démarre serait donc une sorte de transition avant un redémarrage qui s'exprimera plus nettement en 2024.

Apple, seule à tirer son épingle du jeu

Pour les fabricants de PC, c'est un peu la soupe à la grimace au dernier trimestre 2022, les cinq principaux acteurs connaissant presque tous des reculs entre 20% et près de 40% de leurs ventes sur un an.

Seule exception notable, Apple ne cède que 2% en volume grâce à ses ordinateurs Mac et MacBook désormais dotés de processeurs ARM et qui souffrent moins des variations de volume.

Au classement mondial, Lenovo reste toujours loin devant, avec 68 millions de machines livrées, tandis que HP et Dell sont un cran en-dessous. Apple s'offre la quatrième place en étant le seul acteur du Top 5 à avoir amélioré ses ventes en 2022 (+2,5%), creusant l'écart avec Asus, qui ferme la marche.