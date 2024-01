Afin d'aider les consommateurs à faire de bonnes affaires pour les soldes d'hiver 2024, qui s'étendront du 10 janvier au 6 février 2024, le comparateur de prix Idealo a analysé l’évolution des prix de 50 catégories de produits pour les soldes d’hiver de 2023 et a ainsi pu prédire les semaines les plus propices à l’achat.

D'après les analyses d'Idealo, on constate que des réductions plus intéressantes sont proposées à partir de la 3ème semaine des soldes et qu'elles sont les plus fortes durant la quatrième semaine. Elles baissent ensuite la 5ème semaine. Voyons cela plus en détail ci-dessous.





Les produits les plus plébiscités et leur prix sur 5 semaines

Pour connaitre les réductions moyennes pendant les soldes d'hiver et le meilleur moment pour faire des économies, Idealo a donc relevé le prix moyen pour chacune des 50 catégories de produits les plus consultées sur son site pendant les soldes d'hiver 2023, entre la semaine du 9 janvier et 6 février 2023.

D'après les deux tableaux, on constate que sur les 50 catégories de produits les plus surveillés :

11 produits (dont 5 produits électroménager) voient leurs prix au plus bas la première semaine ,

(dont 5 produits électroménager) voient leurs prix , 2 (parfums, plaques de cuisson) la 2ème semaine ,

(parfums, plaques de cuisson) la , 13 (dont 10 produits high-tech) la 3ème semaine ,

(dont 10 produits high-tech) la , 22 produits (dont 10 high-tech) la 4ème semaine ,

(dont 10 high-tech) la , 9 (dont 6 produits high-tech) la 5ème semaine.



En étudiant l’évolution des prix semaine par semaine, la seconde semaine s’avère donc la moins avantageuse.

La 1ère semaine est intéressante surtout pour les produits électroménager et quant à la 3ème semaine, Idealo observe une baisse des prix pour la majorité des catégories de produits (sauf pour deux : fours et consoles) et reste propice pour faire des économies notamment sur les produits high-tech, tout comme la 4ème.

Lors de la 5ème semaine, les prix augmentent pour 9 catégories de produits (dont l'électroménager) qui atteignent leurs prix les plus élevés.





Les meilleures réductions high-tech et électroménager

Les produits high-tech et électroménager étant les plus surveillés par les Français sur son site, Idealo a également identifié ceux qui devraient bénéficier des plus importantes réductions.

Idealo observe par exemple des réductions allant jusqu’à 11% entre la première et la seconde démarque pour la mémoire RAM, 8% pour les processeurs ou encore 7% pour les smartphones. Entre la première et la dernière démarque, le comparateur constate respectivement pour ces mêmes catégories des réductions de -17,51 €, -89,79 € et -22,86 €.

Idealo a noté également des réductions allant jusqu’à 14,29% pour le nettoyeur vapeur 1558D Spot Clean Pro ADVANCE, 12,91% pour la PlayStation 5 Standard (édition numérique) ou encore 8,7% pour les Airpods 2 (2019).

Les soldes d'hiver sont aussi une bonne occasion pour acquérir un nouveau téléviseur, le LG OLED65G2 bénéficiant ici d’une réduction de 120 € et le Philips 55OLED807 de 87 €.

Pour les smartphones, on voit que le Galaxy S20 FE 5G 128Go bleu bénéficie d'une remise de -10,28% et que l’iPhone 12 64Go bleu est proposé lui à -11,84%.





Conseils aux consommateurs

Privilégiez donc la première semaine des soldes pour les produits électroménager ainsi que la 3ème et surtout la 4ème semaine pour les produits high-tech.

N'oubliez pas de suivre l'évolution des tarifs avec un comparateur de prix, avant et pendant les soldes pour saisir les meilleures affaires.