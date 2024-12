Noël approche, et vous êtes à court d'idées cadeaux ? Pas de panique : découvrez les jouets les plus populaires et primés à l’approche des fêtes d'après idealo, notamment les lauréats du Grand Prix du Jouet 2024.

Les grands gagnants du Grand Prix du Jouet 2024

Chaque année, le Grand Prix du Jouet récompense des catégories variées : jouets interactifs, jeux de société, loisirs créatifs, etc.

Le jouet de l'année : Spin master hex bots - Gecko grimpeur de murs

Élu Jouet de l’Année, ce petit robot interactif ravit les enfants dès 4 ans. Capable de grimper sur les murs lisses et de se déplacer au sol, il s'est imposé comme un véritable succès, notamment pendant le Black Friday.

Parmi les autres gagnants, on retrouve également des jeux scientifiques et créatifs comme Clementoni, le jeu de société familial Asmodée 100 % logique, le jouet interactif Hot Wheels City Mega Transporteur T-Rex avec des véhicules, des pistes et un T-Rex motorisé...

Les tendances de Noël 2024

Outre les grands classiques comme les LEGO et les Playmobil, deux grandes tendances se démarquent cette année :

Les jouets interactifs

Le Jouet de l'Année Spin Master Hex Bots Gecko figure parmi les meilleures ventes, accompagné de robots comme le Vtech V-Bot Explorer.

Les cartes à collectionner

Propulsées à la 3ème place des jouets les plus recherchés grâce à la sortie de Pokémon Pocket, les cartes Pokémon ont vu leur demande exploser de 360 % entre octobre et novembre 2024.

Jeux de société : les grands gagnants de l’As d’Or 2024

L’As d’Or est une récompense française prestigieuse décernée chaque année pour mettre en lumière les meilleurs jeux de société. Cette distinction est décernée lors du Festival International des Jeux à Cannes et se divise en quatre catégories : Tout Public, Enfant, Initié, et Expert. Voici les lauréats pour 2024 :

Tout Public : Trio

Un jeu de cartes familial, idéal dès 7 ans, qui allie mémoire et déduction dans des parties rapides de 15 minutes.

Enfant : Mon Puzzle Aventure – Dragon

Un jeu interactif où les enfants résolvent des énigmes pour retrouver un dragon échappé, mêlant narration et réflexion.

Initié : Faraway

Un jeu de stratégie captivant pour les plus de 10 ans, où chaque décision influence l’exploration d’un continent mystérieux.

Expert : La Famiglia : La grande Guerre de la Mafia

Un jeu stratégique se déroulant dans l’univers des mafias siciliennes des années 80.

Le TOP 10 des jouets 2024 par Idealo

Enfin, Idealo nous propose son TOP 10, basé sur les tendances du moment et les meilleures ventes :