Pour les consoles de jeu PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et le Steam Deck, le spécialiste de la réparation par soi-même iFixit annonce de nouveaux kits d'outils pour lesquels le prix est plus abordable. Ils sont proposés entre 17,95 € et 19,95 €.

iFixit détaille que les kits se composent d'un tournevis de précision, d'un médiator, d'une spatule, de pinces courbées et antistatiques, d'une brosse de nettoyage et d'un bracelet antistatique. Pour le kit d'outils Xbox, il est souligné une spatule en métal mieux adaptée à l'ouverture de certains modèles demandant plus de force.

" Les kits contiennent une gamme similaire d'outils pour ouvrir, réparer et nettoyer les consoles, mais ils sont assortis d'embouts de tournevis interchangeables spécialement sélectionnés pour répondre aux besoins de chaque console. "

En plus de permettre de réparer une console de jeu, iFixit précise que les kits utilisent ses outils habituels et peuvent ainsi être utilisés pour toute autre réparation à effectuer.

Si les outils sont une chose… reste l'expertise de la personne qui les utilise. Heureusement, iFixit propose des tutoriels gratuits en ligne.

Après la fin d'un partenariat avec Samsung

Au mois de mai dernier, iFixit avait officialisé la fin de son partenariat avec Samsung, pour cause d'un désaccord sur l'engagement de la marque en faveur de la réparabilité. iFixit reproche notamment à Samsung de rendre difficile l'obtention des pièces détachées à des prix raisonnables.