L'Institut national de l'information géographique et forestière a annoncé ce mercredi le lancement de sa toute nouvelle application mobile tout simplement baptisée "Cartes IGN".

L'institut disposait déjà d'un site proposant diverses cartes de France, mais l'organisme déploie désormais une véritable application mobile permettant à chacun d'accéder, depuis son smartphone, à l'ensemble des cartes proposées ainsi par l'institut.

Contrairement à Google Maps et autres services, l'application de l'IGN propose davantage de détails avec un grand nombre de calques différents. On pourra ainsi profiter de cartes routières pour les plus basiques, aux données satellites, photographies de survol par avion, cartes dédiées à l'agriculture, au foncier, aux espaces protégés, aux forêts publiques , cartes dédiées aux randonneurs, au tourisme, parcelles cadastrales, réseau hydrographique...

En marge, chaque carte apporte son lot de précisions, notamment sur la position de monuments nationaux, dénivelé, restrictions UAS, délimitations parcellaires AOC...

Une option permet également de visualiser l'impact de l'être humain sur l'environnent. Il est ainsi possible de comparer l'évolution des cartes au fil des années et le développement des constructions humaines et exploitations de sites naturels.

L'application s'adresse aussi bien aux curieux qu'aux professionnels ou aux simples randonneurs souhaitant accéder à des informations parfois complexes d'accès, même sur les applications censées être dédiées à ces activités.