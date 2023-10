Autorité d'organisation de la mobilité pour la région Île-de-France, Île-de-France Mobilités annonce que le service Île-de-France Mobilités Connect a été victime d'une tentative de piratage. Ce dernier permet d'avoir un identifiant unique dans le but d'accéder à tous les services de mobilité en Île-de-France. Il a remplacé Navigo Connect.

" L'attaquant a collecté sur le Web de manière frauduleuse environ 4 000 adresses mails et mot de passe actifs, qu'il a utilisés pour se connecter aux comptes ", écrit Île-de-France Mobilités. Les usagers concernés ont été alertés de connexions suspectes sur leur compte Île-de-France Mobilités Connect.

Ils devront alors procéder à une réinitialisation de leur mot de passe, avec les préconisations habituelles pour un mot de passe suffisamment robuste et unique. " Si vous utilisez ce même mot de passe pour accéder à d'autres applications ou services, nous vous recommandons également de le changer sans attendre. "

Une collecte frauduleuse de données

Dans sa communication, Île-de-France Mobilités indique avoir signalé la violation de données à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Une plainte a en outre été déposée auprès du procureur de la République pour collecte frauduleuse de données.

Île-de-France Mobilités a eu connaissance de l'incident de cybersécurité par l'entremise de son prestataire Worldline spécialisé dans les services de paiement et leur sécurisation.

" Nous avons immédiatement réagi en demandant à Worldline de prendre les mesures techniques nécessaires pour mettre fin à la tentative de piratage et, le cas échéant, de prendre toute disposition supplémentaire pour renforcer la sécurité ", assure Île-de-France Mobilités.

La réutilisation des identifiants serait en cause

Il n'est pas clair si les identifiants compromis ont fait l'objet d'une utilisation effective pour des accès frauduleux ou pas. En filigrane, c'est la réutilisation des mots de passe qui semble être pointée du doigt.

Île-de-France Mobilités revendique l'un des plus importants réseaux de transports en commun du monde. Chaque jour, 9,4 millions de déplacements sont réalisés par les Franciliens via 1 500 lignes de bus, 14 lignes de métros, 9 lignes de tramways, 13 lignes de trains et RER.