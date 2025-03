Le JPEG XL, un nouveau standard de compression, fait son entrée sur Windows 11 grâce à une extension exclusive. Ce format promet de révolutionner la gestion des fichiers images en combinant efficacité de compression et qualité visuelle exceptionnelle.

Qu’est-ce que le JPEG XL ?

Le JPEG XL est un format de compression d'image conçu pour remplacer les standards existants comme le JPEG et le PNG. Développé par le Joint Photographic Experts Group (JPEG), il offre des améliorations significatives en matière de qualité d'image et d'efficacité de compression. Contrairement aux formats traditionnels, il permet une compression avec ou sans perte, offrant ainsi une grande flexibilité pour divers usages.

Par exemple, une image au format JPEG XL peut être jusqu’à 60 % plus légère qu’un fichier JPEG classique tout en conservant une qualité visuelle équivalente. De plus, il prend en charge des fonctionnalités avancées comme les images HDR, les animations et la gestion des couleurs étendues.Ses propriétés et sa polyvalence pourraient faire du JPEG XL le remplaçant de nombreux autres formats jusqu'ici réservés à des usages très spécifiques, mais impliquant parfois des contraintes de compatibilité.

Pourquoi ce format est-il révolutionnaire ?

Le JPEG XL se distingue par plusieurs caractéristiques techniques qui en font un choix idéal pour la photographie professionnelle et la création graphique :

réduction significative de la taille des fichiers sans compromettre la qualité. Support HDR : gestion des contrastes et des couleurs riches pour des images réalistes.

possibilité de convertir des fichiers JPEG existants en JPEG XL sans perte. Encodage rapide : vitesse trois fois supérieure à celle du format AVIF.

L’intégration dans Windows 11

Microsoft a introduit la prise en charge du JPEG XL via une extension disponible sur le Microsoft Store. Cette extension est compatible uniquement avec la version 24H2 de Windows 11. Une fois installée, elle permet aux logiciels de visualisation et d’édition d’images de gérer ce format nativement, sans nécessiter d’outils tiers.

Pour activer cette extension :

Téléchargez l’extension depuis le Microsoft Store ou directement via Adguard.

"Microsoft.JPEG-XLImageExtension_1.2.21.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.appxbundle".

Lancez l'installation en double-cliquant sur le fichier téléchargé.

Cette intégration marque un tournant dans l’adoption du JPEG XL, qui était jusqu’ici limité par un manque de support natif dans les systèmes d’exploitation majeurs.

Les défis à relever

Malgré ses nombreux avantages, l’adoption du JPEG XL reste limitée. Plusieurs facteurs freinent encore largement sa démocratisation :

Lenteur d’adoption : peu de systèmes d’exploitation et navigateurs web supportent ce format nativement.

peu de systèmes d’exploitation et navigateurs web supportent ce format nativement. Concurrence : des formats comme AVIF ou WebP proposent également des solutions avancées de compression. Les contraintes de bascule du JPEG XL devront donc être compensées par des avantages significatifs du format.

des formats comme AVIF ou WebP proposent également des solutions avancées de compression. Les contraintes de bascule du JPEG XL devront donc être compensées par des avantages significatifs du format. Besoins spécifiques : certaines applications nécessitent encore des ajustements pour exploiter pleinement les capacités du JPEG XL.

Néanmoins, avec l’intégration dans Windows 11 et son adoption progressive par les géants technologiques comme Apple, le JPEG XL pourrait bien s’imposer comme le nouveau standard incontournable, et pourquoi pas entrainer l'abandon d'autres formats vieillissants.