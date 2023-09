Actuellement co-leader du marché de l'impression 3D grand public, Creality continue de développer de nouveaux modèles dont certains viennent d'êtres dévoilés lors d'un événement dédié ce jeudi se déroulant à Munich en Allemagne.

Le choix de l'Allemagne n'est pas anodin : Creality a noué un partenariat avec le Bayern de Munich pour proposer un produit en collaboration avec le fameux club de football et de basketball. Lors de l'événement "Upgrade Fun Together", il était donc principalement question des nouvelles technologies et de nouveaux produits proposés par la marque sur cette fin d'année.

On a ainsi pu revoir la série K1 : deux imprimantes cloisonnées à cinématique Core XY opérant sous Klipper. Nous vous avions déjà présenté en longueur la K1 lors de notre test (la review de la K1 Max est à venir prochainement dans nos colonnes) et félicité le travail réalisé par la marque sur la qualité des matériaux, la finition du produit et ses performances qui conjuguent précision et rapidité propulsant l'impression 3D des particuliers vers de nouveaux sommets. Le partenariat avec le Bayenr de Munich permet à Creality de proposer une K1 aux couleurs du club avec des logos sérigraphiés sur la porte en verre et autres fioritures esthétiques.

Lors de cet événement, il a également été question de la Ender 3 V3 qui crée une rupture totale avec la V2 puisqu'elle adopte une structure Core XZ à l'image de ce que l'on peut retrouver sur les Voron Switchwire pour une plus grande fluidité sur les axes X et Z et un meilleur équilibrage de charge sur la potence. La Ender 3 V3 hérite également de la tête d'impression Direct Drive de la K1 ainsi que de son écran tactile couleur : elle revendique des vitesses d'impression jusqu'à 600 mm/s.

La Ender 3 KE opte pour une cinématique plus traditionnelle, mais gagne des axes montés sur rails linéaires pour une plus grande fluidité. Tournant sous Creality OS (sur base Klipper), elle revendique des vitesses d'impression jusqu'à 500 mm/s.

La Ender 3 V3 SE devient le point d'entrée de la gamme Ender avec une machine qui a largement évolué pour un prix contenu : 199$. Elle propose un lit chauffant sur chariot allégé à double axes linéaires, un double Z, de la mise à niveau totalement automatique (CR-Touch + safe Z Home), un assemblage simplifié (4 vis) ainsi qu'une tête direct drive Sprite.

La CR10 SE propose un grand volume d'impression (300 x 300 mm) avec une vitesse d'impression annoncée à 600 mm/s grâce à une intégration de Klipper, des rails linéaires sur les axes X et Y, d'un CR Touch et d'un nouveau système de ventilation.

En marge de ses imprimantes, Creality a également dévoilé de nouveaux produits, notamment une gamme de PLA BASF Ultra orienté vers l'impression haute vitesse. On a également pu découvrir la Nebula Pad et la Nebula Camera, un boitier qui permet de proposer du contrôle d'impression à distance.

La marque dévoilera plus en profondeur ses différents modèles dans les prochains jours, nous aurons ainsi le privilège de pouvoir vous dévoiler prochainement le test complet de la Ender 3 V3 SE et pouvons déjà vous assurer qu'elle va bien au-delà de ses promesses.

Signalons enfin que Creality lance sur son site officiel une grande opération promotionnelle concernant les ventes d'automne, du 14 au 30 septembre 2023 avec des promotions allant jusqu'à -30%. A découvrir sur cette page dédiée.