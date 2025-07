On commence avec l'imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Max.

Elle se distingue par sa vitesse d’impression rapide atteignant jusqu’à 600 mm/s, et son vaste volume de construction de 420 x 420 x 500 mm, idéal pour les projets d’envergure. Avec le module optionnel ACE Pro, elle prend en charge l’impression multicolore jusqu’à 8 couleurs, en assurant une gestion intelligente des filaments, un séchage intégré et des transitions précises et rapides entre les couleurs.

Son lit chauffant de 800 W atteint 60°C en seulement 125 secondes, permettant un démarrage rapide et une excellente adhérence. Elle est compatible avec une large variété de matériaux jusqu’à 300°C, grâce à un extrudeur direct à trajet court, un changement de buse rapide, et un nivellement automatique LeviQ 3.0 pour une première couche parfaitement posée à chaque impression.

Le contrôle à distance via l’application Anycubic, le tranchage simplifié avec Slicer Next, et les multiples sécurités intégrées assurent une impression fluide, rapide et fiable.

L'Anycubic Kobra 3 Max est actuellement à 369 € avec le code NNNFRK3MA sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

À noter : le tarif officiel annoncé par Anycubic est de 699 €.

On continue avec l'enceinte colonne Focal Theva N3.

Modèle phare de la gamme Theva, elle se distingue par un son détaillé et des aigus d'une grande finesse. Elle intègre un tweeter TNF en aluminium/magnésium à dôme inversé, conçu par Focal, qui restitue des hautes fréquences douces et cristallines. Trois haut-parleurs en Slatefiber, eux aussi développés par Focal, assurent une restitution sonore dynamique, précise et équilibrée.

La membrane Slatefiber est une exclusivité Focal. Fabriquée à partir de fibres de carbone recyclé, stratifiées entre deux couches de polymère thermoplastique, elle combine rigidité, légèreté et excellent amortissement pour une restitution sonore optimale.

Vous pouvez obtenir l'enceinte Focal Theva N3 en noir à 449 € au lieu de 549 €, soit une remise de 18 % chez Boulanger en ce moment (prix de vente conseillé à l'unité 849 €).

Enfin, on termine avec le realme 14 5G (12 + 256 Go).

Doté de la puce Snapdragon 6 Gen 4 gravée en 4 nm, il offre d’excellentes performances, renforcées par une mémoire vive extensible virtuellement jusqu’à 14 Go. Cette configuration assure une navigation fluide, un multitâche sans latence et une réactivité optimale, même pour les jeux exigeants.

Le realme 14 arbore un écran AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+ affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité maximale de 2000 nits et son taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 1500 Hz garantissent une excellente lisibilité en extérieur et une précision remarquable dans les interactions.

Côté photo, le realme 14 5G embarque un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique (OIS), accompagné d’un second capteur de profondeur de 2 MP. La caméra frontale de 16 MP permet de prendre des selfies de qualité et de profiter d'appels vidéo nets et fluides. La partie vidéo est également solide, avec des prises de vues jusqu’en 4K à 30 i/s et des options de ralenti, de time-lapse ou encore de stabilisation électronique.



Sa batterie massive de 6000 mAh lui permet de tenir jusqu’à deux jours en usage classique, avec environ 10 heures de jeu ou plus de 17 heures de lecture vidéo. La charge rapide 45 W SuperVOOC permet de récupérer rapidement de l’énergie. Pour maintenir des performances élevées, même en usage intensif, un système de refroidissement avancé à chambre à vapeur (VC) de 6050 mm² est intégré.

Grâce à une triple certification IP66, IP68 et IP69, il peut supporter l’immersion dans l’eau, la poussière, les projections à haute pression, et même la vapeur.

Le realme 14 5G (12 + 256 Go) en noir, argent ou rose est disponible à 225,99 € sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis la France.

À découvrir également sur GNT :