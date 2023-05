La marque Artillery propose sur son site officiel une très intéressante promotion sur son modèle phare d'imprimante 3D, à savoir la Artillery Sidewinder X2 affichée d'une part à prix réduit et d'autre part avec en prime un cadeau.

Commençons déjà par le descriptif de l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 de type FDM qui présente une surface d'impression de 300 x 300 x 400 mm mais son design optimisé lui donne un encombrement très réduit et pour un poids de 12,9 kg. Elle présente une résolution de couche de 0,1 à 0, 35 mm, pour une vitesse d'impression de 60 à 150 mm/s et une vitesse de déplacement de 250 mm/s.

Son bed est capable de chauffer jusqu'à une température de 180°C tandis que la tête de chauffe peut monter jusqu'à 240°C.

La Sidewinder X2 possède une carte-mère 32bits, couplée avec des contrôleurs de moteur pas-à-pas AT2100.

Elle supporte l'impression de nombreux matériaux comme les PLA, ABS, Flexible PLA, Wood, PVA, HIPS...

La tête d’impression est constituée d’un extrudeur de type Titan très proche de la buse, ce qui permet un contrôle amélioré du flux du filament. Ce système “Direct Drive” permet ainsi d’imprimer facilement des filaments flexibles comme le TPU.

Avec un fonctionnement ultra-silencieux et de nombreuses fonctionnalités comme l'auto-calibrage ABL, un système de synchronisation à deux axes Z, la détection des défauts d'impression, la détection et la récupération des pertes de courant, un capteur de sortie de filament, une butée inductive, un éclairage LED de la buse, un écran tactile coloré et une installation en 3 minutes (l'imprimante étant livrée montée à 95%), cette imprimante 3D ne devrait pas vous décevoir !

Vous trouverez donc sur le site officiel de la marque l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 au petit prix de 326 € avec le code de réduction 50X2ZB et une livraison gratuite en quelques jours depuis l'Europe via DHL.

A noter que Artillery vous offre également gratuitement 1 kg de filament PLA, qui sera expédié pour sa part de Chine.

