Aujourd'hui, Geekbuying nous propose une sélection de trois imprimantes 3D de qualité et à prix réduit. A ne pas rater !

Commençons avec la très récente imprimante 3D Creality K1 que nous avons testée. C'est une machine cloisonnée et ultra rapide dans un format cubique avec caisson intégré et portes vitrées. L'objectif est double : d'une part, protéger les impressions dans l'enceinte de manipulations indésirables, d'autre part maîtriser la température afin de permettre l'impression de matériaux plus techniques comme le nylon, l'ABS ou encore le polycarbonate.

Son point fort est la vitesse d'impression qui est annoncée à 600 mm/s maximum. Il est en effet possible d'atteindre une vitesse aussi élevée par divers éléments, comme l'intégration d'une tête ultra légère de seulement 190 grammes avec extrudeur Sprite et tête Spider high flow avec cartouche de chauffe céramique à 360 degrés, la présence d'axes sur roulements, et d'un refroidissement de la pièce reportée sur le côté.

À noter que l'imprimante 3D utilise un système basé sur une version modifiée de Klipper, ce qui permet d'envoyer plus de données en un temps réduit, mais aussi de prendre en charge de nombreux outils pour optimiser les impressions à haute vitesse, comme par exemple la compensation de la résonance via un accéléromètre.

Cette imprimante 3D Creality K1 est bradée au prix de 489,99 € au lieu de 687 € avec le code NNNFRCRK1 chez Geekbuying. De plus, en cadeau, vous recevrez gratuitement la caméra Creality K1 AI. La livraison est prévue sous 1 à 5 jours depuis la Pologne.





Continuons avec l'imprimante 3D FLSUN V400. Ce printer possède une surface d'impression circulaire de 300 x 410 mm. Il fonctionne sous Klipper, préinstallé, et atteint des vitesses d'impression de 400 mm/s. Dotée d'un écran tactile de 7", elle détecte si le filament est cassé, elle se règle automatiquement au niveau du plateau (auto-leveling) sur 25 points et le bed peut monter à des températures allant jusqu'à 110 °C.

Cette imprimante 3D FLSUN V400 est proposée à 599 € au lieu de 959 € avec le code NNNFDV400 chez Geekbuying. La livraison est gratuite depuis la Pologne, sous 2 à 7 jours.





Enchainons avec l'imprimante 3D QIDI Tech X-MAX 3 qui propose une surface d'impression de 325 x 325 x 315 mm avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 600 mm/s. Cette QIDI Tech est compatible avec divers matériaux tels que le PLA, ABS, TPU, Nylon, fibre de carbone, PC, etc. Elle est équipée d'une technologie avancée permettant une réduction de bruit et dispose d'un écran tactile couleur TFT de 5" qui permet de gérer vos impressions et de voir l'avancement de vos dernières créations.

Cette imprimante 3D QIDI Tech X-MAX 3 est commercialisée 999 € avec le code NNNFRXMAX3 chez Geekbuying. La livraison est prévue sous 3 à 10 jours, gratuitement, depuis l'Europe.