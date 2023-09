Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection provenant de chez Geekbuying. Le revendeur chinois nous propose de belles remises sur deux imprimantes 3D, un graveur laser Creality et une graveuse Ortur.

Commençons avec la très récente imprimante 3D Creality K1 Max. Cette imprimante 3D est dotée d’un volume d’impression de 300 x 300 x 300 mm et dispose d’une extrudeuse direct drive à double entrainement. Sa buse haute température vous permet de traiter n’importe quelle matière, que ce soit du PLA, de l’ABS, PETG et bien d’autres à des vitesses allant jusqu’à 600 mm/s.

Cette imprimante 3D Creality K1 Max est proposée à 819 € au lieu de 1059 € avec le code NNNFRK1MAXEU chez Geekbuying. En cadeau, la marque vous offre une bobine de 1kg de filament PLA Creality Hyper Series blanche. La livraison est offerte dans un délai de 2 à 7 jours, depuis la Pologne.





Continuons avec l'imprimante 3D Creality K1 que nous avons testée par ailleurs. Elle peut imprimer des pièces dans un grand volume de 220 x 220 x 250 mm, ce qui permet de réaliser des projets de grande envergure avec facilité. Son système de nivellement automatique garantit une configuration rapide et des impressions homogènes. La machine utilise un extrudeur direct drive à double entrainement avec un système Lidar.

Cette imprimante 3D Creality K1 est vendue 487 € au lieu de 695 € avec le code NNNFRCRK1 chez Geekbuying. En cadeau, Creality vous offre 1 kg de PLA Geetech HS bleu. La livraison est offerte sous 1 à 5 jours depuis la Pologne.





Enchainons avec la machine de gravure Ortur Laser Master 3. Elle est équipée d'un module laser 10 W léger et stable. Elle peut travailler sur une surface de 440 x 440 x 22 mm. La tête de gravure est capable de couper jusqu'à 10 mm d'épaisseur de bois et 30 mm d'acrylique en une seule passe, à une vitesse pouvant atteindre 333 mm/s.

Cette machine de gravure Ortur Laser Master 3 est commercialisée 379 € au lieu de 612 € avec le code NNNFROL3PLUS chez Geekbuying. Vous obtiendrez, en cadeau, un honeycomb Mecpow H44. La livraison est gratuite, depuis la Pologne, sous 1 à 5 jours.





Terminons avec le graveur laser Creality Falcon2. Cette graveuse laser possède un laser de 22 W et peut travailler sur une surface de 400 x 415 mm. Elle peut graver et couper du plastique et du bois jusqu'à 10 mm d'épaisseur. Ce graveur travaille à une vitesse allant jusqu'à 400 mm/s. L'engin intègre 5 niveaux de protection et est contrôlable via un PC ou une carte SD.

Ce graveur laser Creality Falcon2 est bradé à 585 € au lieu de 1190 € avec le code NNNFRCRF22 chez Geekbuying. La livraison est offerte sous 1 à 5 jours depuis la Pologne.