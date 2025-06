On commence avec l'imprimante 3D Creality K1 SE.

Elle repose sur une architecture CoreXY, un système de mouvement croisé qui utilise deux moteurs coordonnés pour déplacer la tête d'impression avec rapidité et précision. Ce mécanisme, léger et efficace, permet d’atteindre des vitesses élevées tout en maintenant une excellente qualité d’impression.

L'imprimante intègre la même extrudeuse performante que la K1C, équipée d’un ressort latéral et d’un piston à bille assurant une alimentation continue et précise du filament, y compris du TPU flexible, en plus des filaments standards.

Sa buse tri-métal, composée de cuivre avec une pointe en acier et un dissipateur thermique en alliage de titane, est conçue pour résister à l'usure et bloquer efficacement le fluage thermique. Elle se remplace facilement et s’accompagne d’un hotend en céramique de 60 W capable d’atteindre 300°C en seulement 75 secondes, assurant la fusion rapide de matériaux comme l’ABS pour des impressions à grande vitesse.

La structure de la K1 SE repose sur un châssis rigide en alliage d’aluminium moulé sous pression, renforcé par des goussets et des traverses latérales pour une stabilité optimale et des vibrations minimales pendant l’impression.

Son calibrage automatique d’un simple clic élimine les réglages manuels, rendant la préparation à l’impression simple et rapide.

Un ventilateur de refroidissement équilibré dynamiquement, couplé à un algorithme anti-vibrations, réduit les effets indésirables comme les résonances et améliore la finition des surfaces.

Enfin, la K1 SE fonctionne avec Creality OS basé sur Klipper, un système open source offrant des fonctionnalités avancées comme l’avance linéaire ou la mise en forme des entrées. Elle est également compatible avec Creality Cloud, une plateforme complète et intuitive dédiée à l'impression 3D et à la communauté.

Retrouvez l'imprimante 3D Creality K1 SE à 299 € avec le coupon à cocher sur Amazon, ou bien à 289 € sur le site officiel.

Pour rappel, Creality indique un prix de base de 389 € pour la K1 SE.



On continue avec le casque gaming sans fil Corsair HS80 Max.

Profitez d’une connexion sans fil 2,4 GHz à faible latence et Bluetooth offrant un son haute fidélité 24 bits/96 kHz, plus de deux fois supérieur à celui des casques gaming classiques, avec une portée jusqu’à 15 mètres.

Le casque assure une autonomie jusqu’à 65 heures en mode sans fil 2,4 GHz et jusqu’à 130 heures en Bluetooth (RGB éteint). Même avec le rétroéclairage activé, vous profitez de 24 heures d’utilisation continue en 2,4 GHz.

Conçu pour un confort durable, le HS80 Max est doté de coussinets en mousse à mémoire de forme recouverts de tissu respirant, associés à un arceau souple et une structure en aluminium léger, assurant un confort optimal et une solidité à toute épreuve.

Le Corsair HS80 Max sans fil est en ce moment à 129,99 € au lieu de 189,99 € (prix officiel), soit une remise de 32 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec le vidéoprojecteur LCD Wanbo T2 Max.

Sa luminosité 450 lumens ANSI permet une utilisation même en présence de lumière ambiante, tandis que le bruit de fonctionnement est réduit à 35 dB grâce à la technologie Vortex de réduction sonore.

Le projecteur est doté d’un moteur optique entièrement scellé, d'une résolution native en 1080p, et d’un système de mise au point automatique assistée par l’IA, permettant un ajustement rapide et sans intervention manuelle. Sa correction automatique de la distorsion trapézoïdale assure une image toujours bien cadrée, et sa lentille à haute perméabilité restitue un spectre de 16 millions de couleurs avec une netteté et une saturation améliorées.

Côté audio, il dispose d’une cavité magnétique interne optimisée, capable de reproduire des basses profondes sous les 60 Hz pour une meilleure immersion sonore.

Le T2 Max résiste à la poussière, aux chutes et à l’usure de l’optique, avec une durée de vie testée au-delà de 20 000 heures. Il fonctionne également sous Android 9.0 avec une intégration complète des services Google, l’accès au Play Store et des applications comme Netflix et YouTube déjà installées.

Vous pouvez obtenir le Wanbo T2 Max à 129 € en ce moment sur Geekbuying grâce au code NNNFRTNM. La livraison depuis la Pologne est gratuite et un support de projecteur vous est également offert.

À découvrir aussi sur GNT :