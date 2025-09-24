Creality K2 Combo

La Creality K2 Combo se distingue comme une solution compacte et performante, conçue pour simplifier l’impression 3D tout en garantissant une grande précision. Livrée avec une unité CFS, elle est prête à l’emploi dès la sortie de la boîte.

Son système CFS (Creality Filament System) prend en charge jusqu’à quatre bobines de filament de 1,75 mm et gère automatiquement l’alimentation, le changement et le retour du matériau. En associant jusqu’à quatre CFS, la K2 Combo peut imprimer en multicolore avec jusqu’à 16 teintes différentes, rendant la création de modèles complexes et colorés plus accessible.

Le nivellement automatique intelligent se concentre uniquement sur la zone d’impression, accélérant la mise en place et garantissant une première couche parfaitement régulière.

Grâce à son châssis robuste en alliage d’aluminium moulé sous pression et à ses moteurs pas-à-pas de haute précision, la machine offre une stabilité exceptionnelle et une qualité d’impression constante. Les rails linéaires sur les axes XYZ réduisent les déformations et assurent un résultat toujours net.

La Creality K2 Combo intègre également une caméra avec IA capable de surveiller en temps réel l’état d’avancement et de détecter d’éventuelles anomalies. Le système peut automatiquement interrompre l’impression en cas de problème, évitant ainsi pertes de matériau et échecs inutiles.

Pour donner vie aux projets rapidement, l'imprimante atteint des vitesses d’impression allant jusqu’à 600 mm/s, tout en restant fluide et stable grâce à ses servomoteurs FOC silencieux. L’extrudeuse de nouvelle génération, moulée en une seule pièce, combine durabilité, fiabilité et facilité d’entretien.

La Creality K2 Combo est actuellement proposée en précommande à 599 € grâce au code NNNFRK2C sur Geekbuying, avec expédition gratuite depuis la Pologne (prix officiel 659 €).

Creality K2 Pro Combo

La Creality K2 Pro Combo présente un châssis plus robuste que la K2, avec des pièces en aluminium moulé sous pression, et des composants améliorés pour mieux supporter l’impression de matériaux exigeants. On trouve ici entre autres des connexions plus étendues, des fonctions IA plus nombreuses, une filtration de l’air, etc.

Livrée avec 1 module CFS qui lui permet d'imprimer jusqu’à 4 couleurs en simultané, l'imprimante peut supporter jusqu’à 4 CFS pour atteindre un maximum de 16 couleurs. Le système gère automatiquement le filament, détecte les emmêlements et facilite le passage entre plusieurs bobines pour les impressions multicolores.

Sa chambre de 300 x 300 x 300 mm (plus grande que la K2) est idéale pour réaliser des modèles grandeur nature ou produire plusieurs pièces en une seule fois. Le chauffage actif de la chambre rend l’imprimante compatible avec des filaments techniques tels que l’ABS ou le PPA-CF, tandis que son exosquelette ultra-rigide, combinant aluminium aéronautique et moteurs pas-à-pas servo de précision, assure stabilité et exactitude à chaque impression.

L'imprimante allie vitesse et discrétion, pouvant atteindre 600 mm/s et une accélération de 20 000 mm/s² tout en maintenant un faible niveau sonore.

Le nivellement automatique intelligent ajuste rapidement uniquement la zone d’impression pour une précision optimale.

Les doubles caméras alimentées par intelligence artificielle permettent un réglage automatique du débit et la détection des anomalies, tandis que la chambre chauffée garantit une impression précise et régulière de la première à la dernière couche.

Vous pouvez retrouver la Creality K2 Pro Combo en précommande à 899 € avec le code NNNFRCK2P sur Geekbuying (prix officiel 1 099 €) et livraison gratuite depuis la Pologne.



Les packs suivants sont également disponibles à prix spécial pour le lancement des deux imprimantes :