Elegoo Centauri Carbon

Conçue pour aller bien au-delà des matériaux courants comme le PLA ou le PETG, la Centauri Carbon gère sans difficulté des filaments techniques exigeants, dont les composites à base de fibre de carbone. Elle permet ainsi de réaliser des impressions légères, solides et résistantes à la chaleur, adaptées à des usages avancés et industriels, tout en conservant une excellente précision.

Son système de mouvement CoreXY, associé à des moteurs pas à pas performants, réduit l’inertie et autorise des déplacements rapides et précis. La structure en aluminium, avec un châssis monobloc rigide, assure une stabilité remarquable même à très haute vitesse, limitant efficacement vibrations et déformations. Cette conception permet d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 500 mm/s, avec une accélération de 20 000 mm/s², sans compromis sur la qualité d’impression.

Côté extrusion, la Centauri Carbon se distingue par un débit élevé de 32 mm³/s et un ratio d’extrusion de 5,2:1, garantissant un flux de matière constant et un excellent contrôle, y compris lors des impressions rapides et détaillées. L’imprimante est prête à l’emploi dès la sortie de l’emballage, avec un calibrage entièrement automatique pour une prise en main simple et efficace.

Avec un volume d’impression de 256 x 256 x 256 mm, l'imprimante intègre également une caméra pour surveiller vos impressions et est désormais compatible avec l’impression multicore.

Retrouvez l'Elegoo Centauri Carbon à 299 € pour une durée limitée sur Geekbuying avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.

