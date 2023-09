Les bonnes affaires reprennent après la période estivale et la plateforme Tomtop propose déjà des promotions sur divers produits électroniques utiles ou pratiques qui pourront vous accompagner tout au long de l'hiver.

Place d'abord à la créativité multidimensionnelle avec l'imprimante 3D Creality K1 Max. La dénomination Max vaut pour son large volume d'impression de 300 x 300 x 300 mm en caisson cloisonné et vitré pour optimiser le rendu en l'isolant de l'extérieur.

La gamme Creality K1 profite également d'une vitesse d'impression de 600 mm/s permettant de réduire le temps de production des pièces, sans dégrader la qualité grâce à ses options telles que l'accéléromètre intégré à la tête d'impression, le châssis renforcé et la caméra IA surveillant l'impression et pouvant détecter rapidement les éventuels défauts au cours de la réalisation, avec la possibilité de stopper l'impression ou de la relancer.

L'imprimante 3D Creality K1 Max est proposée chez Tomtop au prix de 779,99 euros avec le coupon TOS6962 et la livraison gratuite depuis un entrepôt en Europe.

Station d'énergie DaranEner Neo2000

Si l'on ne devrait plus craindre de coupures d'électricité cet hiver, une station de stockage d'énergie peut apporter de multiples avantages en disposant d'une réserve de courant électrique utilisable à tout moment et éventuellement rechargeable par énergie solaire.

La station DaranEner Neo2000 embarque une batterie LiFePO4 de 2073,6 Wh et pouvant fournir une puissance de 2000W. Ce type de batterie garantit une bonne robustesse et une durée de vie longue (plus de 2000 cycles de charge / décharge).

Elle embarque trois prises de courant alternatif, des connecteurs en courant continu et des ports USB pour recharger des appareils électroniques. Avec sa fonction UPS, elle peut aussi prendre le relais d'équipements électriques en cas de coupure de courant.

Rechargeable en 4 heures sur prise murale, la station d'énergie DaranEner Neo2000 est proposée chez Tomtop au tarif de 836,99 euros avec le coupon TTNEO, avec livraison gratuite depuis un entrepôt en Europe.

Contrôleur WiFi Tuya

Et pour ne plus s'encombrer la tête avec la fermeture des stores et des volets électriques, on pourra faire appel au contrôleur WiFi Tuya pilotable depuis une application mobile ou encore plus simplement par commande vocale via un assistant numérique comme Alexa ou Google Assistant.

Il peut être aussi programmé pour s'activer à certaines heures. Le contrôleur WiFi Tuya (livré par 6 pièces) est disponible sur Tomtop au tarif spécial de 33,99 euros avec la livraison gratuite.