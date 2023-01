Commençons cette sélection par l'imprimante 3D Creality Ender-3 qui est une imprimante DIY, donc à monter soi-même, qui propose un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm avec une vitesse d'impression de 180 mm/s et une précision de 0,1 mm. Equipée d'un plateau chauffant, elle permet l'impression de filaments PLA, TPU ou ABS d'un diamètre de 1,75 mm.

L'Ender 3 offre de nombreuses fonctionnalités comme la reprise d'impression en cas de coupure de courant. Elle dispose d'un affichage permettant de contrôler les différents paramètres de l'impression.

Cafago propose l'imprimante 3D Ender-3 au petit prix de 149 € avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.





Poursuivons avec l'imprimante 3D Creality Ender 3 S1 Pro qui est la version haut de gamme de la série Ender 3. Proposant un volume d'impression de 220 x 220 x 270 mm, elle dispose de très nombreuses fonctionnalités comme une extrudeuse à double engrenage Sprite Direct Drive équipée d'un brise-chaleur haute température et d'un boîtier métallique, un nivellement automatique CR-Touch, une carte mère silencieuse 32 bits, un double axe Z pour plus de stabilité et de sécurité, ou enfin un plateau d'impression en PEI pour une meilleure adhérence et un détachement plus facile des impressions. A vous les impressions de matériaux comme l'ABS, le TPU, les filaments de bois ou encore le PA.

Avec son design revisité, et sa barre lumineuse LED présente sur le cadre supérieur de l'imprimante, elle ne laissera pas indifférente. Elle possède également un écran tactile de 4,3 pouces pour tout contrôler (9 langues disponibles, dont le français).

Cafago propose l'imprimante 3D Creality Ender-3 S1 Pro au petit prix de 365 € avec le code de réduction TCES1PR et la livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Terminons enfin avec le graveur laser Ortur Master 3.

Ce dernier intègre un module laser 10 W présentant une densité d'énergie optique 1,5 fois supérieure à ceux du marché tout en étant très léger avec seulement 250 g.

Elle présente une très grande vitesse de gravure de 20 000 mm/minutes sans perte de qualité avec une précision de 0,01 mm offrant ainsi des gravures impeccables. La tête laser de l'Ortur Laser Master 3 est capable de couper jusqu'à 20 mm d'épaisseur de bois et 30 mm d'acrylique.

Ses drivers améliorés offrent un couple élevé et une machine silencieuse. Une application Laser Explorer est disponible. Vous pourrez connecter la graveuse en WiFi, rendant inutile l'utilisation d'un logiciel compliqué pour lancer la gravure, tous se fera directement depuis l'app mobile.

Avec une surface de gravure de 400 x 400 mm, elle offre une sécurité optimale avec un interrupteur d'arrêt d'urgence, des verrous de sécurité, des détecteurs de mouvements anormaux, ou encore des capteurs de surpuissance et de surveillance de surtension.

Cafago propose le graveur laser Ortur Laser Master 3 au prix ultra réduit de 499 € avec le code de réduction TCLRTM et toujours avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.