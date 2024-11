Voici tout d'abord la FLSUN Super Racer.

Il s'agit d'une imprimante 3D avec une conception Delta, c'est-à-dire une structure verticale en triangle, idéale pour les objets hauts et cylindriques. Cette configuration repose sur un système de trois bras qui se déplacent de manière synchronisée sur trois colonnes verticales, avec la tête d’impression montée au centre.

La Super Racer offre une vitesse d'impression maximale de 200 mm/s et dispose d'un écran tactile de 3,5 pouces.

Dotée d'un guide linéaire, elle garantit une impression plus précise et stable, tout en réduisant le bruit. Son système de nivellement automatique facilite le démarrage des impressions, et la machine peut reprendre une impression interrompue en cas de panne de courant ou d'incident.

Avec une capacité d'impression de 260 x 260 x 330 mm, l'imprimante permet de réaliser des cylindres jusqu'à un diamètre de 260 mm.

Vous pouvez retrouver la FLSUN Super Racer en promotion en ce moment à 189 € grâce au code NNNFRFSR sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne. Pour information, le site officiel de la marque indique un prix de base de 329,04 € pour la Super Racer.





Ensuite, voici l'Artillery Sidewinder X4 Plus.

Avec une large surface d'impression de 300 x 300 x 400 mm, l'imprimante intègre une carte mère Klipper, un processeur 64 bits haute performance et peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 500 mm/s, avec une accélération impressionnante de 12 000 mm/s².





Sa structure stable, renforcée par une barre arrière et une configuration triangulaire, réduit les vibrations pour des impressions précises et fiables. Sa double extrudeuse directe, couplée à un système de refroidissement puissant de 8 000 tr/min, garantit une extrusion fluide, tandis que le rail linéaire en métal sur les axes X et Y assure un positionnement très précis pour des impressions de qualité supérieure.

L'imprimante est également équipée d'un nivellement automatique sur 121 points, d'un contrôle WiFi à distance et d'une buse haute température pouvant atteindre 300 °C, compatible avec divers matériaux tels que le PLA, TPU, PETG, ABS et nylon.

Vous pouvez obtenir la Artillery Sidewinder X4 Plus au tout petit prix de 219 € grâce au code NNNFRSX4, et une réduction supplémentaire de 5 € vous est offerte en plus au moment du paiement avec PayPal ou carte de crédit / débit. La livraison depuis l'UE est ici aussi gratuite.

À noter que le prix de base de la SW X4 Plus est affiché à 362,40 € sur le site officiel.