Le marché de l'impression 3D et celui des graveurs explose ces dernières années sous l'impulsion des fabricants qui multiplient les références et des technologies qui évoluent alors que les prix se rendent de plus en plus accessibles.

La plateforme Gearberry rassemble ainsi une sélection d'imprimantes 3D, routeur CNC et graveurs laser ainsi que leurs accessoires, le tout à des prix particulièrement intéressants et des livraisons qui se font directement depuis des entrepôts localisés en Europe pour une vitesse d'expédition record.

Voici une sélection de trois produits qui bénéficient de remises actuellement, le site proposant une réduction de 20$ sur une sélection d'articles dès 50$ d'achat avec le coupon GB20off.

Imprimante 3D Kingroon KP3S Pro S1

Kingroon est un acteur qui grimpe sur le marché de l'impression 3D grand public et séduit par des modèles bien équipés vendus à des tarifs assez doux.

La KPS3 Pro S1 se rapproche de la Creality Ender 2 avec son mono bras, mais va plus loin avec un plateau, et des axes X et Z dotés de rails linéaires avec chariots à bille. Elle propose un volume d'impression de 200 x 200 x 200 mm qui correspond à la plupart des projets. Pour un meilleur contrôle de l'impression, elle propose un extrudeur Titan avec coefficient d'extrusion de 3:1, dispose d'un plateau chauffant avec lit en verre, de la reprise d'impression après coupure. Sa configuration en direct drive la rend compatible avec la plupart des filaments et notamment les filaments flexibles.

La KPS3 Pro S1 est actuellement proposée au tarif de 209,99 € avec le code de réduction GB20off

Routeur CNC TwoTrees TTC 450

Les routeurs CNC commencent à s'installer progressivement chez les particuliers et pour cause, ils permettent de proposer de la gravure dans le bois et certains matériaux plastiques. Capable de réaliser des moulures et décors, le TTC 450 de TwoTrees propose une surface de travail confortable de 460 x 460 x 80 mm. Le double axe Y offre plus de stabilité et tous les axes disposent de capteurs de fin de course. La vitesse de travail est annoncée à 800 mm/min avec une précision de 0,1 mm.

Actuellement le prix du CNC TwoTrees TTC450 est de seulement 429 € après application du code GB20off

Graveur laser Ortur Laser Master 3

Le Laser Master 3 d'Ortur se présente comme une véritable petite pépite sur le marché des graveurs laser, le modèle étant particulièrement apprécié des utilisateurs pour ses prestations, sa puissance, mais aussi son prix.

Le Laser Master 3 séduit ainsi par sa puissance de 10 W suffisante à couper d'une passe jusqu'à 12 mm de contre-plaqué ou 10 mm d'acrylique. La surface de travail est de 400 x 400 mm avec une vitesse annoncée à 20 000 mm/min.

On y trouve un module WiFi et divers ports USB et il est possible d'y brancher un module de gravure rotatif. Compatible avec la plupart des logiciels de gravure du marché, la graveuse laser Ortur Master 3 est proposée à seulement 429,99 € avec le code GB20off.