En englobant les imprimantes à fonction unique et les imprimantes multifonctions, ainsi que les appareils uniquement dédiés à la copie de documents, le cabinet d'analyse IDC indique que ce marché mondial a connu une baisse de 15,5 % sur un an au cours du quatrième trimestre 2023.

Les livraisons des systèmes destinés à l'impression de documents comprennent les appareils pour les particuliers, les appareils de bureau et de production. Ils représentent une valeur totale de 9,7 milliards de dollars au dernier trimestre 2023 et 21,1 millions d'unités.

Aucune région géographique n'est épargnée par la baisse des livraisons. Parmi les trois gros marchés géographiques, elle est moins marquée aux États-Unis à -6,1 % sur un an, tandis qu'elle est de -11,8 % en Europe de l'Ouest. En Chine, c'est une chute vertigineuse de -30,6 %.

En tête des fabricants, HP est crédité d'une part de marché de 33,4 %, devant Epson (22,1 %) et Canon (21,2%). Parmi ces trois acteurs, c'est le leader HP qui a été le plus impacté par la baisse des livraisons. Le Top 5 mondial fin 2023 est complété par Brother (9,6 %) et Pantum (2,6 %).

Une tendance aussi baissière début 2024 en Europe

Selon IDC et sur l'ensemble de l'année 2023, les volumes et la valeur des expéditions ont respectivement diminué de -8,4 % et -1,4 % par rapport à 2022. Pour l'Europe de l'Ouest et au cours du premier trimestre de 2024, le cabinet a déjà publié ses chiffres. Ils montrent un déclin de 20,6 % sur un an (3,3 millions d'unités).

" Bien que les problèmes de chaîne d'approvisionnement aient été résolus et que la disponibilité globale des appareils soit revenue à la normale, la maturité du marché est évidente dans le déclin observé en Europe occidentale ", souligne IDC.

Si Epson et Canon sont très proches aux alentours de 20 %, HP reste confortablement leader avec une part de marché de 37,4 %. Principalement sous l'influence de l'incertitude économique, les livraisons d'imprimantes jet d'encre ont baissé de 21,1 % sur un an, quand celles des imprimantes laser ont baissé de 19,6 %.

Ces chères cartouches d'encre...

Patron de HP, Enrique Lores a déclaré en début d'année sur la chaîne CNBC qu'à chaque fois qu'un client achète une imprimante, c'est un investissement pour le groupe. " Nous investissons dans ce client et s'il n'imprime pas ou n'utilise pas nos fournitures, c'est un mauvais investissement. "

HP ne gagne pas d'argent sur la vente des imprimantes, mais se rattrape sur la vente des consommables et en l'occurrence les cartouches d'encre. Le prix élevé de ces cartouches peut faire jaser par rapport à celui de l'imprimante. Une situation qui explique aussi pourquoi le fabricant est si enclin à pousser le consommateur vers une formule d'abonnement pour recevoir de l'encre ou du toner. Toutefois, les consommateurs disposent également d'autres options moins coûteuses disponibles, telles que les cartouches recyclées ou compatibles provenant d'autres fabricants.

Interrogé sur une pratique polémique allant jusqu'à bloquer les cartouches de marques tierces sur les imprimantes, Enrique Lores a évoqué une protection de la propriété intellectuelle. " Il y a beaucoup de propriétés intellectuelles que nous intégrons dans les encres des imprimantes et dans les imprimantes elles-mêmes. […] Quand nous identifions des cartouches qui enfreignent notre propriété intellectuelle, nous empêchons l'imprimante de fonctionner. "

Le patron de HP a outre développé un argument déstabilisant " Nous avons constaté qu'il est possible d'intégrer des virus dans les cartouches. Par le biais de la cartouche, le virus peut aller à l'imprimante, puis de l'imprimante au réseau. " Certes, les cartouches ont des puces, mais la réalité d'une telle infection a suscité le scepticisme d'experts en cybersécurité.