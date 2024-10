Aujourd'hui, on vous présente l'imprimante thermique portable Phomemo Q302.

Imprimante thermique sans encre

Très légère, compacte et dotée d'une batterie de 2 400 mAh, la Phomemo Q302 est une imprimante sans encre à grande autonomie que vous pouvez emporter partout avec vous.

Avec une haute résolution de 300 DPI, elle peut imprimer sur papier thermique aux formats A4, B5 et A5. Elle prend en charge les formats tels que Word, Excel, PDF, PPT, TXT, JPG et plus.

A noter qu'elle offre également une fonction de charge inversée pour vos autres appareils permettant de l'utiliser comme une batterie externe portable. Elle dispose d'une charge rapide de 20 W qui lui permet d'imprimer 170 pages en 1,5 heure en une seule charge.

Pour les smartphones et tablettes, l'application Phomemo permet une connexion via Bluetooth ou WiFi pour imprimer, y compris à distance lorsque l'imprimante est connectée à un réseau WiFi 2,4 GHz. Pour les ordinateurs portables et de bureau, elle est compatible avec Windows et Mac via USB.

L'application Phomemo permet également d'ajuster les densités d'impression et de personnaliser les résultats en modifiant la profondeur et la vitesse d'impression. Elle offre aussi des fonctionnalités telles que la prise de photos, la numérisation de notes ou de documents ainsi que l'impression de plusieurs copies d'un même document.

L'imprimante est livrée avec un pack de 20 feuilles de papier thermique.

Par rapport aux anciennes imprimantes traditionnelles, la Q302 présente donc de nombreux avantages :

pas besoin d'acheter de (chères) cartouches d'encre,

très légère et compacte elle vous suivra partout, idéale pour les hommes d'affaires ou les voyageurs

grande autonomie

elle peut servir de batterie portable pour alimenter par exemple votre smartphone

...



En résumé, l'imprimante portable thermique, sans encre, Phomemo Q302 devrait entièrement vous satisfaire de par ses nombreux atouts (légère, compacte, pas de cartouches d'encre, grande autonomie, fonction de batterie externe...) et son prix réduit.

L'imprimante thermique portable Phomemo Q302 est proposée en ce moment à 239,98 € sur Amazon (meilleur prix constaté jusqu'à présent) en gris ou en argenté, et même au prix promotionnel de seulement 231 € directement sur le site officiel de la marque (-10% pour une première commande).