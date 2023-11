Anycubic est un acteur majeur de l'impression 3D grand public : la marque a su se démarquer par des modèles relativement bien conçus et équipés proposés à des prix contenus, tant dans les technologies DLP que FDM.

Et parmi le catalogue fourni de références du constructeur, on retrouve actuellement 3 modèles proposés en promotion chez GeekBuying.

Anycubic Kobra 2 Neo

La Kobra 2 Neo est une imprimante 3D de taille moyenne, elle propose un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm. Elle embarque un plateau chauffant et une tête compatible avec la majorité des filaments proposés sur le marché.

Elle revendique une vitesse d'impression allant jusqu'à 250 mm/s en déplacement et 150 mm/s en impression réelle. La machine propose une configuration direct drive avec un extrudeur double entrainement nouvelle génération et un système d'autoleveling 25 points.

Vous trouverez l'imprimante 3D Anycubic Kobra 2 Neo à seulement 119 € avec le code NNNFR2NEO et la livraison gratuite en quelques jours.

Anycubic Kobra 2 Pro

La Kobra 2 Pro va plus loin que la Neo en proposant un ensemble d'améliorations. On retrouve toujours un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm avec une configuration direct drive et extrudeur double entrainement.

L'autoleveling est toujours de la partie, mais on profite également d'une surface d'impression flexible en PEI pour une meilleure accroche, d'une carte mère à drivers silencieux, du système d'autoleveling LeviQ 2.0 entièrement automatisé avec Smart Z-Offset.

La machine opère sur une base Klipper et propose ainsi nativement un contrôle à distance depuis le Web ou une application dédiée. Elle propose d'imprimer à une vitesse de 500 mm/s et propose la gestion de la compensation de résonance.

Vous trouverez l'imprimante 3D Anycubic Kobra 2 Pro au petit prix de 219 € avec le code NNNFRAK2P et la livraison gratuite en quelques jours.

Anycubic Kobra 2 Max

Comme son nom l'indique, la Kobra 2 Max est la plus imposante des machines de la marque : elle se caractérise par son volume d'impression confortable de 420 x 420 x 500 mm. On y trouve toutes les caractéristiques de la Kobra 2 Pro : lit flexible en PEI, tête Direct Drive, double Z motorisé, mais aussi double guidage du plateau chauffant, configuration sous Klipper et vitesse de 500 mm/s

Geekbuying propose l'imprimante 3D Anycubic Kobra 2 Max au prix réduit de 369 € avec le code NNNFR2MAX et toujours la livraison gratuite en quelques jours.